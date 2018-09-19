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Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Yeni Havalimanı'na teker koyan ilk yolcu uçağı Türk Hava Yolları (THY) oldu

19 Eylül 2018 21:08

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Yeni Havalimanı\'na teker koyan ilk yolcu uçağı Türk Hava Yolları (THY) oldu. Atatürk Havalimanı\'ndan havalanan uçak, 15 dakikalık bir uçuşun ardından sorunsuz bir şekilde İstanbul Yeni Havalimanı\'na inişini gerçekleştirdi. 
İstanbul Yeni Havalimanı\'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest\'in son hazırlıklar tamamlandı. Festivalde sergilenecek uçaklar yeni havalimanına gelmeye başladı. Fuarda sergilenecek olan THY\'nin Airbus A321NEO tipi uçağı bugün saat 17.00 itibariyle Atatürk Havalimanı\'ndan havalandı. Yaklaşık 15 dakikalık bir uçuşun ardından 17.15\'de İstanbul Yeni Havalimanı\'na iniş yaptı. THY uçağı yeni havalimanına ilk iniş yapan yolcu uçağı oldu.  
 

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