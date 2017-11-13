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Üçüncü havalimanı inşaatına yeni maden izni verildi: 107 bin 822 ağaç daha kesilecek

Üçüncü havalimanının inşaatına malzeme üretmek için kurulan maden ocağını 3 katına çıkarma talebi kabul edildi

13 Kasım 2017 14:03

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortaklığı ile kurulan İGA Havalimanı A.Ş.’nin üçüncü havalimanına malzeme üretmek amacıyla kurulması planlanan maden ocağını 3 katına çıkarma talebine 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı verdi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, talep kapsamında toplam 99.26 hektarlık ruhsatlı alanın tamamında malzeme üretimi yapılması planlanıyor. Proje alanında bulunan toplam 107 bin 822 ağaç kesilecek, 1 adet olarak planlanan ve henüz kurulmayan tesis sayısı da 4 adede çıkarılacak. Alanda patlatma ve açık işletme yöntemi kullanılacak.

İGA Havalimanı AŞ, üçüncü havalimanı projesine malzeme üretmek için bakanlığa Işıklar köyündeki ormanlık alanda 24 hektarlık arazi için 'ÇED gerekli değildir' kararı almıştı.

“Kesilecek ağaç sayısının 5 katı ağaç dikileceğini taahhüt ederiz”

Dosyada ağaçlara ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “Proje kapsamında üretime başlanmadan önce alandaki ağaçlar orman izni görüşleri doğrultusunda Fenertepe ve Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği tarafından kestirilerek alınacaktır. Kesilecek ağaç sayısının 5 (beş) katı kadar ağaç dikileceğini taahhüt ederiz.”

Proje kapsamında üretilen malzemenin tamamı üçüncü havalimanında kullanılacak. Ocağın havalimanı inşaatının tamamlanmasının ardından faaliyetine son verileceği belirtildi. Proje alanına 600 metre mesafede Göktürk Göleti Tabiat Parkı bulunuyor.

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