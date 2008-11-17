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Üçüncü haftada da aynı kıyafetle sahnede

Her zaman kostümleriyle konuşulan Bülent Ersoy, Günay’daki programa üçüncü haftasında da aynı kıyafetle sahneye çıktı.

17 Kasım 2008 02:00

Her zaman kostümleriyle konuşulan Bülent Ersoy, Günay’daki programa üçüncü haftasında da aynı kıyafetle sahneye çıktı.

Gazino geceleri Günay Restaurant’ta tüm hızıyla devam ediyor. Ersoy üçüncü haftasında yine aynı kıyafeti giyerek sahneye çıktı. Ersoy'un, ekonomik kriz nedeniyle tasarruflu davranmaya çalıştığı yorumları artık klasik hale geldi.

Çağla’nın tasarladığı kravat

Alişan sahneye, tasarladığı şapka ve kravatları internet sitesinde satışa sunan Çağla Şıkel’in bir kravatıyla çıktı. Alişan kendisini izlmeye gelen Mehmet Aslan’a “İzle beğenirsen belki sen de Maksim’i geri açarsın. Bize de ekmek kapısı olur” dedi. Aslan da “Burası gayet güzel” yanıtını verdi. Denizlispor Başkanı Ali İpek, Alişan’a şampanya açtırdı.

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