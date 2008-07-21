Üçüncü Ekolojik Pazar Samsun’da

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yerel yönetimlerle işbirliği içinde 2006 yılında İstanbul Şişli’de, Mart 2008’de Antalya’da kurduğu yüzde 100 Ekolojik Pazarların üçüncüsü 12 Temmuz Cumartesi günü Samsun Gazi’de açıldı.



Buğday Derneği danışmanlığında ve denetiminde ve Gazi Belediyesi tarafından yürütülecek yüzde100 Ekolojik Pazar’ın açılışını Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Gazi Belediye Başkanı Süleyman Kaldırım yaptı. Pazar, cumartesi günleri Gazi Kılıçdede Mahallesi’ndeki Ekolojik Yaşam Alanı’nda kuruluyor.



Süleyman Kaldırım, Samsun’un ekolojik (organik) tarıma öncülük eden iller arasında yer aldığını belirterek, “Gazi Belediyesi olarak sağlıklı ürünleri ve üreticilerini tüketiciler ile buluşturuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.



Her cumartesi günü kurulacak ekolojik pazarda, doğa ve canlı sağlığına zararlı hiçbir yöntem, kimyasal ilaç, gübre ve katkı maddesi kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı organik ürünler satılıyor. Buğday Derneği’nin tescilli markası olan yüzde 100 Ekolojik Pazarlar bu markaya ait ilke ve standartlar doğrultusunda yönetilip, denetlenmesi nedeniyle tüketiciye

ek bir güvence sunuyor.



Bafra, Çarşamba Ovaları, Gümüşhacıköy, Terme, 19 Mayıs, Alaçam, Ağcagüney’den birçok üreticinin katılacağı pazarda birçoğu birlik ve kooperatiflerden oluşan 30 tezgâh var. İstanbul Şişli’deki pazar fiyatlarının altında olacağı düşünülen Samsun Pazarı’nın en büyük avantajı ağırlıklı olarak yerel üreticilerin katılıyor olması ve pazarın lokomotifi olan sebze grubu için uzun yol maliyetlerinin eklenmemesi.

