Üçüncü dünya savaşına karşı uyarmış



İspanyol 'El Pais' gazetesi, pazartesi günü hayatını kaybeden ünlü Alman yazar Günter Grass'la ölümünden kısa bir süre önce yapılan söyleşiyi ilk kez yayımladı. Söyleşinin 21 Mart'ta Grass'ın yaşadığı Almanya'nın Lübeck kentinde yapıldığı belirtildi.

Şüpheci ve eleştirel bakışını son söyleşisinde de sürdüren Grass, gazeteye insanlığın geleceğine ilişkin endişelerini anlattı.

"Hatalar tekrarlanıyor"

"Üçüncü büyük bir savaşa doğru yol alıyoruz" diyen Grass, söyleşide "Her yerde savaş var. Daha önceki hataların aynısını yapma tehlikesi içindeyiz. Fark etmeden, birer uyurgezer gibi yeni bir dünya savaşına girebiliriz" şeklinde sözlerini sürdürüyor.

Güncel siyasi tabloyu analiz eden Günter Grass, "Bugün bir yandan durumun hiç de iyiye gitmediği Ukrayna var. İsrail ve Filistin'in içinde bulunduğu durum kötüye gidiyor. Amerikalılar da Irak'ta ardında bir felaket bıraktı. IŞİD'in barbar eylemleri ve insanların birbirini öldürmeye devam etmesine rağmen, haberler arasında kaybolan Suriye'deki sorunlar da var" diyor.

Avrupalı politikacılara uyarı

Grass, Avrupalı politikacılara Ukrayna krizi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlamaları ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket edilmesine çok fazla izin vermemeleri uyarısında bulunuyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile yeni bir güvenlik ittifakı kurulması konusunda hiçbir ciddi girişimde bulunulmadığını kaydeden Grass, kendisiyle yapılan söyleşide çevre ve sosyal sorunlara da işaret ediyor.

Nüfus artışının, iklim değişikliği ve nükleer atıkların sonuçlarının dikkate alınmadığını belirten Grass, kapitalizmin de kendi kendini yok ettiğini dile getiriyor.