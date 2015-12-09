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Dünya
Deutsche Welle

Üçüncü bombacının kimliği belirlendi

Paris’teki Bataclan konser salonuna 13 Kasım’da saldırı düzenleyen üçüncü bombacının kimliği tespit edildi.

09 Aralık 2015 12:24

Paris'te Bataclan konser salonuna saldırı düzenleyen teröristlerden üçüncüsünün kimliğinin
belirlendiği bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde üçüncü
bombacının Foued Muhammed Aggad olduğunu kaydetti.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre Strasbourg kentinde yaşayan 23 yaşındaki Aggad'ın, ağabeyi
ve bir grup arkadaşıyla 2013 yılı sonunda Suriye'ye gitmiş olduğu belirlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da konser salonuna düzenlenen saldırıda 90 kişi yaşamını
yitirmişti. Ölü ele geçirilen saldırganlardan ikisinin
adları Sami Amimour ve İsmail Ömer Mustefai
olarak açıklanmıştı.

Le Parisien gazetesi, Aggad ve yanındaki grubun Strasbourg'lu olduğunu ve 2014 ilkbaharında
Suriye'den Fransa'ya geri döndüklerini yazmıştı.

Paris'in çeşitli bölgelerinde 13 Kasım'da düzenlenen koordine saldırılarda 130 kişi yaşamını yitirmiş,
saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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