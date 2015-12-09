Üçüncü bombacının kimliği belirlendi

Paris'te Bataclan konser salonuna saldırı düzenleyen teröristlerden üçüncüsünün kimliğinin

belirlendiği bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde üçüncü

bombacının Foued Muhammed Aggad olduğunu kaydetti.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre Strasbourg kentinde yaşayan 23 yaşındaki Aggad'ın, ağabeyi

ve bir grup arkadaşıyla 2013 yılı sonunda Suriye'ye gitmiş olduğu belirlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da konser salonuna düzenlenen saldırıda 90 kişi yaşamını

yitirmişti. Ölü ele geçirilen saldırganlardan ikisinin

adları Sami Amimour ve İsmail Ömer Mustefai

olarak açıklanmıştı.

Le Parisien gazetesi, Aggad ve yanındaki grubun Strasbourg'lu olduğunu ve 2014 ilkbaharında

Suriye'den Fransa'ya geri döndüklerini yazmıştı.

Paris'in çeşitli bölgelerinde 13 Kasım'da düzenlenen koordine saldırılarda 130 kişi yaşamını yitirmiş,

saldırıları IŞİD üstlenmişti.