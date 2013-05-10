'Uçaklarda oksijen maskeleri ilk mebuslara ve çocuklarına takılacak'

Haber portalı görünümüyle, kurgu metinleri haber diliyle yazan Zaytung, milletvekillerinin mali, sosyal hak ve yükümlülüklerini düzenleyen teklifi güldürerek aktardı. Metinde, "milletvekillerinin yedikleri Max dondurmasının çubuğundan bedava çıkmasa bile, çubuk ile bedava dondurma alabilecek" denilirken, "Uçuşlarda da olası kabin basıncı düşüklüğünde açılan oksijen maskeleri ilk olarak çevrede bir milletvekili varsa ona takılacak. Milletvekilinin çocuğuyla birlikte seyahat ediyor olması durumunda vatandaşlar maskeyi kendi çocuğundan önce vekilin çocuğuna takacak" ifadesine yer verildi.

"Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız Haber" sloganıyla sosyal medyada, gerçek haberleri ti'ye alan Zaytung'un "Yeni Düzenleme ile Milletvekilleri Max Çubuğunda Bedava Yazmasa Bile Bedava Dondurma Yiyebilecek" başlıklı haberi şöyle:

Uzun süredir TBMM’nin gündeminde bulunan milletvekillerinin haklarına ilişkin iyileştirme çalışmasının ilk sonuçları alındı. Hazırlanan teklife göre önümüzdeki günlerde milletvekillerinin hayatını yakından etkileyecek kimi yetki ve haklar Meclis genel kuruluna sunulurken, grubu bulunan tüm partilerin ortak kararla tasarıyı desteklemesi Türk Siyaseti’nde yıllardır özlenen birlik ve beraberlik tablosuna doğru atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Hazırlanan tekliften öne çıkan kimi maddeler şöyle;

- Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, karayollarında bir milletvekili şeridi oluşturularak vekillerin ömür boyu trafikte geçiş hakları garanti altına alınacak. Vekil, kendisi kullanmadığı zamanlarda söz konusu şeride gişe koyarak buradan ek gelir elde etme imkanına kavuşacak. Toplu taşıma araçlarını kullanmak durumunda kalan milletvekillerinin yerine Akbil basılacak, vekil gerekli gördüğü durumda Akbil'e kalıcı olarak el koyabilecek.

- Olası bir yangın veya afette de ezber bozulacak. Statükocu zihniyetin çağ dışı yansımalarından olan “önce kadınlar ve çocuklar” söylemi terkedilerek, “önce mebuslar” anlayışı benimsenecek. Bu sayede daha önce yaşanan ve parlementonun itibarını sarsan, erkek vekillerin afet halinde kadın veya çocuk kılığına girmeleri gibi çirkin durumların önüne geçilecek.

- Uçuşlarda da olası kabin basıncı düşüklüğünde açılan oksijen maskeleri ilk olarak çevrede bir milletvekili varsa ona takılacak. Ardından kişi kendi maskesini daha sonra da varsa çocuğunun maskesini takacak. Milletvekilinin çocuğuyla birlikte seyahat ediyor olması durumunda vatandaşlar maskeyi kendi çocuğundan önce vekilin çocuğuna takacak.

- Bayramda kurban kesebilen vatandaşlarımız, bir butunu şehrinin milletvekiline verecek. Sakatat seven milletvekilleri için işkembe gömülmeyerek meclise teslim edilecek.

- Dolapta kalan kolaların sonları, milletvekileri için tahsis edilecek. Bu kısım, ulusal güvenliği ilgilendiren acil bir durum olması halinde milletvekileri tarafından içilecek.

- Düğünlerde gelin ve damatla beraber takı merasimine çıkma hakkını kazanan milletvekileri, takılan altın, nakit para ve diğer mücevherleri kabul edecek. Çalgıcılara atılan paralardan, milletvekilinin 3 metre çapı içerisine düşenler, vekilin sayılacak

- Yasama sürecindeki kan şekeri düşüklüğünden kaynaklanan, demokrasi ve hukuk devleti kayıplarını önlemek amacıyla, milletvekillerinin yedikleri Max dondurmasının çubuğundan bedava çıkmasa bile, çubuk ile bedava dondurma alabilecek. Her milletvekili dondurmanın ardından ılık su içecek.

Milletvekilini nasıl tanıyabiliriz?

Teklifin meclise sunulmasının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan TBMM İdari İşler Daire Başkanı Aytufan Rengin, öncelikle yeni yasanın ülkemize hayırlı olmasını dilerken, vatandaşların aklında oluşabilecek “Peki dışarıda gördüğümüz birinin milletvekili olduğunu nasıl anlayacağız?” sorusunu da açıklığa kavuşturdu. “170 cm'den kısa, Ahmet Çakar saç tıraşlı, göbekli ve ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ bakışlı kişilerde milletvekilliği sık görülmektedir.” diyen Rengin, vatandaşları bu eşgale uygun şahıslarla karşılaştıkları zaman, her ihtimale karşı her türlü önceliği vermeleri konusunda uyardı.