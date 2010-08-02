Uçuk yapan virüs 'Herpes' kanseri önledi

T24 - İnsan vücüdunda çıkan uçuk mikrobuna ait olan 'herpes virüsü'nün laboratuar ortamında genetiği değiştirilerek 17 hastaya uygulandı.





Kanser konusundaki araştırmları takip eden BBC Sağlık Muhabiri Emma Wilkinson'un haberi!





Uçuk olarak bilinen herpes, dert değil tedavi olabilir mi?



Doktorlar baş ve boyun bölgesinde kanser tümorü bulunan hastaları, genetik değişimden geçirilmiş bir herpes virüsü ile tedavi etmeyi başardıklarını söylüyor.



Londra'da bir hastanede, 17 hastaya kemoterapi ve radyoterapi yanında bu virüsün de verilmesi, hastaların büyük bölümünde tümörlerin yokolması ile sonuçlandı.



Virüsün kanser hücrelerinin içine girerek onları içeriden öldürdüğü; bu arada da hastanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirlendi.



Bu konuda yıl içerisinde başka denemeler de yapılması düşünülüyor.



Her yıl binlerce kişi ağız, dil ve gırtlakta kendisini gösteren baş ve boyun kanserine yakalanıyor. Sadece İngiltere'de, bunların sayısı sekiz bini buluyor.



Araştırmayı yürüten Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr Kevin Harrington, şu anki tedavilerin kanser erken safhada belirlenirse etkili göründüğünü söylüyor; ancak pek çok hastanın ileri safhalara kadar teşhis edilmediğini anımsatıyor.



Halen cilt kanseri olan hastalarda da denenmeye başlanan herpes virüsü, sağlıklı hücrelere bulaşamayacak ancak tümörlü hücrelerin içinde gelişebilecek şekilde genetik mutasyona tabi tutuldu.



Genetiği değiştirilmiş herpes virüsü, kanser hücresi içine yerleştiği zaman ise, üç ayrı şekilde etkili oluyor:



Öncelikle çoğalıyor; çoğalırken tümör hücrelerini öldürüyor ve uğradığı genetik değişim sayesinde bağışıklık sistemini harekete geçiren bir protein salgılarken, geliştirdiği bir virüs proteini ise bağışıklık hücrelerini harekete geçiren bir uyarıcı görevi görüyor.





'Potansiyel silah'



Kanser alanında İngiltere'nin en önde gelen araştırma kurumu olan Royal Marsden Hastanesi'nde 17 hastaya standart tedavi yanında virüs de verildi.

Bunlardan yüzde 93'ü tümör ameliyatla alındıktan sonra yeniden kanser belirtisi göstermedi.



İki yılı aşkın süre sonra da, hastaların yüzde 82'sinde hala hastalık nüksetmemişti.



Clinical Cancer Research dergisine göre, yüksek dozda virüs alan 13 hastadan sadece ikisinde kanser yeniden ortaya çıktı.



Dr Harrington, "standart kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların yüzde 35 ile 55 arasındaki bir bölümünde, hastalık iki yıl içinde yeniden nükseder. Dolayısıyla sonuçlar nispeten çok olumlu" diyor.



Uzmanlar kullanılan virüsün güvenliği konusunda herhangi bir kaygı olmadığını söylüyor ve bu yöntemi diğer kanser türleri için de denemeyi düşünüyorlar.



Uzmanlar için bir sonraki aşama, erken safhadaki baş ve boyun kanseri hastaları için sadece virüslü tedavi ile standart tedaviyi karşılaştırmak olacak.



Cancer Research UK adlı kanser araştırmaları kurumundan Dr. Alison Ross hala standart tedavilerle birebir karşılaştırmalar yapılması gerektiği için, tedavinin hastalarda yaygın şekilde kullanılmasının zaman alacağını söylüyor.



Ancak Ross bu arada, "Bu küçük araştırma, kansere karşı silah olarak genetiği değiştirilmiş virüsler kullanma fikrinin taşıdığı potansiyeli gösteriyor" diyor.



Normalde, doğada varolan haliyle ciltte döküntüler ve yaralarla kendini gösteren herpes virüsünün bir kez bulaştıktan sonra bilinen tam bir tedavisi yok.





