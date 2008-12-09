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Sağlık

Uçuk virüsü Alzheimer nedeni mi?

Yeni ortaya çıkarılan bir bulguya göre dudak uçukları Alzheimer hastalığına yakalanma riskinizi artırıyor olabilir.

09 Aralık 2008 02:00

Yeni ortaya çıkarılan bir bulguya göre dudak uçukları Alzheimer hastalığına yakalanma riskinizi artırıyor olabilir. 

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Uçuk

Bilim insanlarının ortaya çıkardığı yeni bulgulara göre uçuklara yol açan herpes virüsü, Alzheimer hastalığına yakalanan kişilerin beyinlerinde biriken protein plaklarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Manchester Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı araştırmanın sevindirici olabilecek bir yönü ise uçukları tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçların, bunamayı da önleyebiliyor olması.

Bilim insanlarının bulguları, Journal of Pathology [Patoloji Dergisi] adlı bilimsel yayında yer aldı.

Profesör Ruth Itzhaki ve arkadaşları, Alzheimer hastalarının beyinlerinde, "Tip 1 herpes simpleks virüsünün" (HSV) DNA izlerine ulaştı.

Ekip daha önce de, farelerin sinir hücrelerindeki HSV1 enfeksiyonunun, protein plaklarının başlıca bileşeni olan beta amiloidin tortularının birikmesine yol açtığını ortaya koymuştu.

'Kuvvetli bir kanıt'

Bilim insanları bu virüsün pek çok yaşlı insanın ve belirli bir genetik faktöre sahip olduğu için Alheimer hastalığı geçirme riski yüksek olan insanların beyinlerinde var olduğunu da ortaya koymuşlardı.

Tüm bu verileri bir arada ele alan bilim insanları, uçuğa yol açan virüsün Alzheimer hastalığına bağlı bunamaya da yol açtığına dair kuvvetli kanıtlar bulduklarını söylüyor.

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