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Yaşam

'Ucube'yi parçalayanlar iş bıraktı

Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın parçalayan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

10 Haziran 2011 03:00

T24 - Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın parçalayan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Belediyeden son tarih 24 Haziran açıklaması geldi.

Başbakan Erdoğan'ın 'ucube'ye benzettiği Kars'taki İnsanlık Anıtı'nda Nisan ayında başlatılan kaldırma çalışmaları para engeline takıldı.

Heykelin yüzde 70'lik bölümünü kesen işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle işi durdurdu.

Yetkililerden, işçilerin taşeron firma Yaman Karot adına çalıştıkları, belediyenin anlaştığı firmanın Avşin İnşaat olduğu ve kaldırma işleminin 24 Haziran'a dek bitmesinin gerektiği açıklaması geldi.

Kar Belediyesi, 1 Şubat'ta, heykeltıraş Mehmet Aksoy'un yaptığı 24.5 metre yükseklikteki İnsanlık Anıtı'nın kaldırılmasına karar vermişti.

Yapılan ihale sonucu anıtın kaldırılması işini 272 bin liraya alan Avşin İnşaat, Nisan ayında kesim işlemine başlamıştı.

Şimdiye kadar 17 parça kesilen anıtta çalışan işçiler, paralarını alamadıklarını gerekçe göstererek bitime 2 parça kala bugün iş bıraktı. Taşeron firma Yaman Karot'un yetkilisi Ertuğrul Yaman, yasal yollardan haklarını arayacaklarını söyledi.

Durumla ilgili açıklamada bulunan AKP'li Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş da, "Bizim taşeron firma ile bir sözleşmemiz yoktur. Muhatabımız ana firma olan Avşin İnşaattır. Onlarda anıtın kalan kısmını 24 Haziran’a kadar kaldıracaklar" dedi.

Anıtın kaldırılması için yapılan ihale bedelinin 272 bin lira olduğunu hatırlatan Başkan Bozkuş, 172 bin lirayı ödediklerini, işin bitmesiyle birlikte geri kalan bedeli ödeyeceklerini belirtti.



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