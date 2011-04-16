'Ucube heykel'in yıkımına başlandı

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60 günde parça parça yıkılacak

Dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından Sukapı Mahallesi Üçler Mevkii'ndeki 790'ıncı parselde heykeltıraş Mehmet Aksoy'la 'İnsanlık Anıtı' yaptırmak için anlaştı. Şimdiki Belediye Başkanı AK Parti'li Nevzat Bozkuş'a göre kafeterya, çevre düzenlemesi ile 1.6 milyon liraya çıkan İnsanlık Anıtı'na, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu önce onay verdi. Ancak daha sonra SİT alanı içinde bulunduğu, Timurpaşa Taybası üzerine kurulduğu gerekçesiyle heykelin yapılmasını uygun bulunmadı.İnşaatı yarım kalan ve karşılıklı 2 kişiyi tasvir eden İnsanlık Anıtı'nı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak 2011 günü Kars'ta yaptığı mitingde 'ucube' diye nitelendirdi. Başbakan Erdoğan'ın kaldırılmasını istediği heykelle ilgili olarak Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un avukatı Turgut Kazan, İnsanlık Anıtı için verilen yıkım/kaldırma kararına karşı Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemenin 7 Mart'ta yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine Kars Belediyesi, Erzurum Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, 17 Mart'ta İdare Mahkemesinin verdiği kararı bozdu.Kars Belediye Başkanlığı da anıtı kaldırmak için 8 Mart'ta ihale süreci başlattı. Parça parça sökülerek kaldırılacak heykelin yıkımı için yapılan ihaleyi 272 bin liraya Afşin İnşaat Şirketi aldı. Mülkiyeti hazineye ait parsel üzerinde bulunan yaklaşık 24.5 metre yüksekliğindeki 2 betonarme bloktan oluşan 'İnsanlık Anıtı' heykelininin kaldırılması için 60 gün süre verilen Afşin İnşaat, İstanbul'dan taşeron olarak Yamankont firmasını Kars'a gönderdi. Sukapı Mahallesindeki anıta iskele kurmak üzere bugün bölgeye gelen firma çalışanları mahalle sakinleri ve çocukların tepkisiyle karşılandı. Firma çalışanlarına bir süre taş atan çocuklar, 'Anıtımızı yıktırmayacağız' diye bağırdı. Çağrılan polis, mahalle sakinleriyle görüşerek çocukları anıt çevresinden uzaklaştırdı. Polisin güvenlik tedbiri alması üzerine malzemeleri anıt önüne indiren işçiler çalışmaya başladı.Yamankont firmasının temsilcisi Ertuğrul Yaman, "Bugün anıtın iskelesini kurmak için geldik. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte malzemeleri indirdik. İncelemelerin ardından anıta iskeleyi kurarak çalışmaya başlayacağız" diye konuştu. İşçilerin çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri, anıtın yıkılmasına karşı olduklarını belirterek, yıkımın durdurulmasını istedi.