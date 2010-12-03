Uçtu uçtu kartal uçtu!

T24

Kartal’dan dalya



Asist Ali Kuçik’ten



Quaresma’da umut belirdi



MAÇIN ADAMI Guti



KIRILMA NOKTASI 45+2



Bulgaristan deplasmanında ilk yarıda temkinli görünen siyah-beyazlı ekip, ikinci 45'te Tomas Zapotocny'nin kafası ile öne geçti. Filip Holosko defansın hatasını affetmedi. Sheridan'ın kafa golü yetmedi, takımımız bu sonuçla 2. tura yükseldi.Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Kupası’nda buralara kadar gelmesinde kalecilerinin payı çok yüksek. Ön elemelerden beri inanılmaz toplar çıkardılar. 25’te ve 45+2’de Cenk’in yaptığı kurtarışlar dünkü maçın kırılma anları oldu. Cenk’e ve Zafer hocaya bravo demek lazım.Çizgi savunma nedeniyle sezon başından beri büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş savunmasında, Hilbert ve Zapotocny ilk yarıdaki hatalarıyla Schuster’e neredeyse yedek kulübesini tekmelettiriyordu. Bozuk savunma anlayışından sürekli defansın arkasına hiç zorlanmadan sarkan Delev’in pozisyonunu 15’te bozan İsmail de alkışı hak edenler arasında yer aldı. Beşiktaş ilk yarının hayal kırıklığı olurken, tek gol pozisyonunu ise 35’te Nobre ile buldu, ama o da auta gitti.Beşiktaş dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü buldu. Eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan organizasyonda bugüne kadar 98 golü bulunan siyah-beyazlılar, 100. golünü Holosko'nun ayağından attı.Avrupa kupaları tarihinde UEFA Kupası’na 10 kez katılan Kartal, düne kadar toplam 62 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik, 21 de yenilgi alan Beşiktaş, 98 gol atıp, kalesinde 74 gol görmüştü.Beşiktaş’ın UEFA Kupası’ndaki ilk golünü 1974’te Sinan Alayoğlu attı. Siyah-beyazlıların, 50. golünü de Adem Dursun kaydetti.İkinci yarıya mecburi Cenk-Hakan ve Nobre-Ali değişiklikleriyle başlayan Beşiktaş’ın tek umudu ise ölü toplardı. Guti gibi bir ustanın kullanabileceği duran top şansı 59’da geldi. İspanyol oyuncunun harika ortasına seyirci kalmayan Zapotocny beklenen golü kafasıyla getirdi.Alt yapının parlayan isimlerinden olan Ali ise bulduğu şansı gerçekten de iyi değerlendiriyor. 62’de kaçırdığı golde topu düzgün bir şekilde kaleye gönderse de M’Bolhi ona bu mutluluğu çok gördü.Genç oyuncu 64’te yaptığı presle M’Bolhi’nin hata yapmasını sağlayarak Holosko’nun attığı golde asistanlık görevini yerine getirdi. 2-0 öne geçmenin zevki sefasını süren Beşiktaş, gol atacağı dünden belli olan Sheridan’a 79’da önlem alamayınca fark bire indi. Beşiktaş yıllar sonra Avrupa’da baharı gördü.Nobre'nin sağ diz iç yan bağında esneme, Tabata'da sol dizinde ödem, Cenk'te de bel ve sırtta spazm olduğu, durumlarının İstanbul'daki MR sonucu netlik kazanacağı açıklandı. Teknik Direktör Schuster, "Cenk’in pazar günü oynayacağını sanmıyorum. Nobre’nin durumu belirsiz. Pazar gününe kadar yapılan tedaviye göre Quaresma’nın durumuna bakacağız. Şu anki durumu soru işareti" dedi.İspanyol oyuncu gerçek anlamda yokluğunu aratacak biri. Oyunu başından beri kontrolü altında tuttu. Zapotocny’nin attığı goldeki ortasına söylenecek laf yok.Genç kaleci Cenk’in yaptığı kritik kurtarış kırılma anı oldu. Beşiktaş’a geldiği günden beri bir kaleci gibi değil libero gibi oynayan Cenk maçın kaderini değiştirdi.