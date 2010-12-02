Ücretsiz muayene gözlerinden etti!

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Bazılarının gözleri alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Hırka ve Emirhisar köylerine gelen özel bir sağlık merkezine ait göz tarama aracı, vatandaşları ücretsiz muayeneden geçirdi. Yapılan muayene sonucu yaşları 60'ın üzerinde bulunan Hırka köyünden Lütfiye Akkuş, Salih Dalkılınç, Emirhisar köyünden Osman Yıldırım, Ahmet Öztürk, İsmet Öztürk, Kamil Öz ve Mehmet Macit adlı kişilere 'katarakt' teşhisi konuldu.Konulan teşhisin ardından hastane görevlileri, isterlerse kendi hastanelerinde kendi araçlarıyla getirilip götürülerek, ameliyatlarının yapılabileceğini söylediler. Bu teklifi kabul eden kişiler, ekim ayının sonlarında söz konusu hastaneye giderek katarakt ameliyatı oldular.Aynı gün taburcu edilerek hastane araçlarıyla köylerine bırakılan şahıslar, bir gün sonra kontrol için götürüldüklerinde, 'ağrı ve yanma' şikayetlerinde bulundular. Hastane görevlileri yapılan şikayetleri dikkate alarak ilaç tedavisine başladılar. Buradan sonuç alamayan kişiler Afyonkarahisar, Denizli, Konya ve Isparta illerindeki çeşitli hastaneler ve göz doktorlarına başvurdular.Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Emirhisar köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Macit, köye gelen göz muayene ekiplerini komşuları sayesinde duyduğunu belirterek, yine komşuların yardımıyla muayene ve ameliyat olduğunu söyledi.Katarakt ameliyatı olan gözünü tamamen kaybettiğini belirten Macit, ''Daha sonra gittiğimiz üniversite hastanesindeki doktorlar, gözümün alınmaması halinde ölümle sonuçlanacak bir durumla karşı karşıya kalabileceğimi söylediler'' dedi.Diğer kişiler gibi gözünü kaybetmemek için ilaç tedavisine devam ettiğini belirten 65 yaşındaki Ahmet Ertük ise ''Hadi ben dikkat etmedim, dayım da dikkat etmedi aynı yerde ameliyat olan 7 kişi de mi dikkat etmeyerek, gözlerini enfeksiyon kaptırdı. Bunun araştırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyorum'' diye konuştu.Konuşmakta zorlanan İsmet Öztürk'ün yaşadıklarını ise eşi Yaşar Öztürk, anlattı. Öztürk, diğer kişilerle birlikte yaşadıkları sıkıntıların aynı olduğunu belirterek, eşinin gözünün görmediğini ancak gözü tamamen kaybetmemek için ilaç tedavisine devam ettiklerini söyledi. Çocukları tarafından değişik doktorlara götürüldüğünü ifade eden 84 yaşındaki Osman Yıldırım ise bazılarının gözlerinin tamamen alınmasından haberi olmadığını söyledi. Hırka Köyünde yaşayan 70 yaşındaki Lütfiye Akkuş ise her iki günde bir kontrole gittiğini belirterek gözündeki görme duyusunu tamamen kaybettiğini, göremese de gözünün yerinde kalması için çalıştıklarını söyledi.Konuşurken oldukça duygulanan ve zaman zaman ağlayan aynı köydeki 75 yaşındaki Salih Dalkılıç ise oğlunun kendisini Konya Selçuk Üniversitesine götürerek tedavisini orada yaptırmaya başladığını, ancak gözünün görmediğini söyledi. Gözlerini kaybeden şahıslar avukatları aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ise olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.