Ücretsiz danışmalık hizmeti verecek 'hukuk klinikleri' geliyor

Adalet Bakanlığı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin daha iyi hukuk hizmeti alabilmesi için "hukuk klinikleri" kuracak. Bu merkezlerde, hukuk fakültesi öğrencilerinin ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi öngörülüyor.

Türkiye gazetesinden Oğuzhan Şahin'in haberine göre, Hükümet, 'hukuk klinikleri' için düğmeye basıyor. Yurt dışında “Legal Clinic” veya “Law Clinic” olarak tanımlanan uygulama, hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerin hukuki danışmanlığa ihtiyacı olan kesimlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmalarıyla hayata geçiriliyor. Türkiye'de de buna benzer bir yapının oluşturulacağı kaydediliyor. Böylece mahkumlar, korumasız, dezavantajlı gruplar ile maddi imkanı yetersiz olanların hukuki sorunlarının çözümüne ve adalet sisteminden etkin yararlanabilmelerine imkan sağlanacak.

Adalet Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen proje için, mevzuat değişikliği yapılacak ve uygulama 2014'te başlayacak. Hukuk Kliniği uygulaması, Türkiye'nin, AB İlerleme Sürecinde hazırladığı “Yargı Reformu Stratejisi”ndeki taahhütler arasında bulunuyor.

