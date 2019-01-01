Ücretli uygulama başlayınca evlerinden poşet getirdiler

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı\'nca uygulamaya koyulan, market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. İzmir\'de, uygulamanın ilk gününde bazı kişiler, poşet satın alırken, bazıları da evlerinden kullanılmış poşet getirerek, aldıklarını taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başladı. İzmir\'de, yeni yılın ilk gününde marketlere alışverişe gidenlerin uygulamaya hazırlıklı olduğu görüldü. Bazı kişiler, 25 kuruş verip, poşet satın alırken, bazıları da daha önce kullandıkları poşetleri evlerinden getirerek, tekrar kullandı. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları, bugün \"Poşet ister misiniz?\" diye sorarak, müşterileri kasada karşıladı.

\'DESTEKLİYORUM\'

Alışveriş yapan ve evden getirdiği poşetleri kullanan Serhat Sezersan, uygulamaya alışacaklarını belirterek, \"Poşetleri evden getirdik. Sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Poşetler için cebimizden neden para çıksın? Destekliyorum, bence doğru bir karar. İsrafın önüne geçmiş olacağız\" diye konuştu.

Melike Sezersan da uygulamanın, insanın ve çevrenin korunması adına bilinç sağlayacağını dile getirerek, \"Yani 25 kuruş olması bizim için maliyetli. Ama evdeki poşetlerimizi daha iyi korumayı öğreneceğiz. Çevreyi koruma adına güzel bir proje\" dedi.

\'POŞETİN DE MALİYETİ VAR\'

Alışveriş yaptıktan sonra 10 poşet alan Çağlar Yıldızbaşı ise uygulama öncesi gereğinden fazla poşet tüketildiğini savunarak, \"Ben zaten çöp için çöp poşeti alıyordum. Bu poşetler de 25 kuruş olmuş. Sıkıntı yok. Destekliyorum, bu poşetin de bir maliyeti var. En azından insanlar daha önce 25- 30 tane poşet alıp, eve gidiyordu. Bunun önüne geçilmiş olacak\" diye konuştu.

Murat Aydın da artık kullanacakları kadar poşet alacaklarını dile getirerek, \"Daha önce bu alışveriş için 5 poşet alırken, artık 2 poşet alacağız. Fazla tüketmemeyi öğreneceğiz. Çevreyi koruma adına mantıklı, destekliyoruz\" dedi.

Market sorumlusu Kerim Bal ise uygulamanın gayet iyi başladığını belirterek, \"Öncesinde duyurusunu yapmıştık. Bugün de 25 kuruşluk poşet uygulamasına geçtik. Memleketimiz ve doğamız adına güzel bir uygulama. Sabahtan beri herhangi bir olumsuz tepki almadık. Müşterilerimiz destekliyor ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz\" diye konuştu.

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