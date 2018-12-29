Ücretli poşet yerine kendi diktikleri çantaları kullanacaklar

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediyenin açtığı giyim aksesuarları tasarımı kursuna katılan kadınlar, kendi alışveriş çantalarını dikmeye başladı. Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alışveriş poşetlerinin ücretli olacak olması nedeniyle insanlar plastik poşete alternatif geliştirmeye çalışıyor.

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin 'Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Ergazi Kurs Merkezi'nde 'Giyim Aksesuarları Tasarımı' eğitimi alan kadınlar, kendi alışveriş çantalarını dikmeye başladı. Kursta sadece çanta değil kıyafet de diken kursiyerler, kullanmadıkları kıyafetlere geri dönüşümle yeniden hayat veriyor.

"Alışverişte kendi çantalarımızı kullanacağız"

İki aydır kursa geldiğini belirten Hamide Derman (52) kursa bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını söyledi. Derman, "Daha önce hiç dikiş makinesinin başına oturmadım. Dikiş nasıl dikilir bilmiyordum. Şimdi üstüme giydiğim her şeyi kendim dikiyorum. Bugün de ücretli olan poşete karşı güzel bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Alışverişte kendi çantalarımızı kullanacağız" dedi.

Kurs öğretmeni stilist Özlem İş ise, "Ücretli poşetler için ne yapabiliriz diye düşündük ve kendi çantamızı kendimiz yapmaya karar verdik. Bunun yanında diğer giyim çalışmalarımızla kursiyerlerimiz kendi el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı da sağlıyorlar" diye konuştu. (DHA)