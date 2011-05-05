-ÜCRETLİ OTOPARK UYGULAMASINA YARGI ENGELİ ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Ankara 1. İdare Mahkemesinin, Büyükşehir Belediyesince geçen yıl başlatılan cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulaması hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği bildirildi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, düzenlediği basın toplantısında, Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan otopark olarak kullanılacak araç park yerlerinin araç başına günlük 55 kuruş ücret alınarak 25 yıl süreyle işletmesinin Ankara Altınpark İşletme Limited Şirketi'ne devredilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Haziran 2009 tarihli kararının iptali yönünde Ankara 1. İdare Mahkemesine açtıkları davanın sonuçlandığını ifade etti. ''Dava sonucunda Ankara Büyükşehir belediyesinin paralı sokak otoparkı uygulamasının şu anda yargıdan döndüğünü'' ifade eden Tanık, şunları söyledi: ''Ankara'nın cadde ve sokaklarının ücretli otoparka çevrilmesiyle başlayan süreç durmuş bulunuyor. Arabasını evinin önüne bırakamayan vatandaşın mağduriyeti, Ankara'nın merkezine araçla gelmeyi katlanılmaz bir çileye dönüştüren uygulama bir anlamda durmuş bulunuyor. Mahkeme kararının tebliğ tarihi 2 Mayıs. Aslında karar 18 Şubat'ta alınmış vaziyette. Gerekçeli kararın elimize ulaşması bu kadar sürdü. Ama söz konusu yerlerde para toplanmaya devam ediliyor. Bu yollarda para toplanmaya devam edilmesi işlemi, tebliğ tarihinden itibariyle suça dönüşmüştür. Derhal durdurulması gerektiğini bir kez daha ilgililere iletiyorum. Alınan kararla aralarında Tunalı Hilmi ve Necatibey caddelerinin de bulunduğu 164 cadde ve sokağın otopark olarak kullanılmasıyla ilgili işlem durdurulmuş bulunuyor. İhale bedelleri ile piyasada uygulanan 5 lira arasında yaklaşık 4,50 liraya yakın bir fahiş fark vardır. 55 kuruşluk bir park parası alınması söz konusu değildir. Sokaklarda tepenize dikilen, otopark parası isteyen kişilerle Çankaya Belediyesinin bir alakası yoktur. Bu karar Büyükşehir Belediyesine 29 Nisan 2011 tarihinde iletilmiştir.'' Tanık, Ankara'daki ihtiyaç doğrultusunda, gerekli önlemleri alarak yıkım halindeki SGK binasının altındaki otoparkı kullanıma açtıklarını kaydederek, ''Oranın kapasitesini yükseltmek en temel hedeflerimizden bir tanesi. Tam otomatik otopark yapacağız oraya, merkezin ihtiyacını karşılamak üzere. Otopark sayısının artırılması lazım. Bunun da asli sorumlusu Büyükşehir Belediyesi. Yetki ve sorumluluk mutlaki monarşi, bir dükalık gibi Büyükşehir Belediyesinde. İlçe belediyesini ne planlama çalışması yapma yetkisi var. Ne bunları düzenleme yetkisi var'' diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin ''hız şeridi'' projesine de değinen Tanık, Ankara'nın kent içi trafik kazalarında Türkiye'nin en önde gelen kentlerinden biri olduğunu, kent içindeki hız sınırının artırılmasının yanlış olduğunu vurguladı. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri Avni Kavlak da yargının kararına saygılı olduklarını belirterek, kararın gereğini yerine getireceklerini söyledi. Kavlak, karara itiraz haklarının bulunduğunu anımsatarak, ''Yürütmeyi durdurma kararı alındı biz de bu karara itiraz hakkımızı kullanacağız'' dedi.