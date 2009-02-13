‘Ücretli öğretmenlerden çok verim alınabilir’

İzmir Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfeddin Yılmaz, okulla bütünleşmiş bir nesil yetiştirmeye çalışacağını, bunun İzmir'in eğitim alanındaki başarısını artıracağına inandığını söyledi.



Seyfeddin Yılmaz, yaptığı açıklamada, vekaleten yürüttüğü görevinde kadrosunun gelmesi,

uzun yıllar çalışma fırsatı bulması halinde belirlediği hedefleri gerçekleştirmek istediğini belirtti.



Hedeflerini gerçekleştirebilmek için birkaç yıllık çalışma süresi gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Daha iyiyi, daha güzeli yakalamak için çabalıyoruz. Okulla bütünleşmiş bir nesil yetiştirmeye çalışacağım. Başarının böyle artacağına inanıyorum. İsteyerek, severek okula giden çocuklar görmek istiyorum. Tatili bekleyen değil okula gitmeyi isteyen çocuklar görmek istiyorum. Öğrenci, öğretmen, okul idarecisi severek çalışırsa başarı gelir. Bu hedefi gerçekleştirdiğimde İzmir eğitiminin her alanında başarı artar."



Yılmaz, eğitimde ücretli öğretmenlerden çok verim alınabileceğini düşünmediğini ifade ederek, "Ücretli öğretmenlerin kurallara sıkı sıkı bağlı olma gibi bir durumu yok. İstediği zaman 'bırakıyorum' diyebiliyor" dedi.



Ücretli öğretmenlikten çok sözleşmeli öğretmenden yana olduğunu belirten Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmenle de sözleşmeyi bakanlık değil il milli eğitim müdürlükleri yapmalı. Şartları ortaya koyup çalışacağım öğretmenlerle sözleşmeyi imzalamalıyım. Böylece öğretmenlerimizden daha fazla verim alabiliriz" diye konuştu.



“Öğrencilerimiz milli kültürden uzaklaşmış”



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yılmaz, öğrencilerin milli kültürden uzaklaştığını gözlemlediğini, bunun öğrencilerdeki en büyük eksiklik olduğunu kaydetti.



Daha önceki görevleri sırasında da bu eksikliği fark ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Türk sanatı, Türk müziği, Türk folkloru kitle olarak yaygın değil. Öğrenciler milli kültürü bilmeli. Öğrencilerimiz kendilerine örnek olarak da Türk büyüklerini örnek almalı. Dosyalarının üzerine yabancı ünlülerin resimlerini yapıştırıyorlar. Bizim Fatih'imiz, Mehmet Akif Ersoy'umuz, Atatürk'ümüz var. Bu isimleri kendilerine örnek almalı. Türk Sanat Müziğini, halk müziğini okullarda yaygınlaştırmak için proje yapacağız. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz."

