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Ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı

"Yaptığınız direniş ve eylem tarzı OHAL kapsamında valilik izni gerektirir”

03 Temmuz 2017 18:03

Afyon’daki bir inşaatta ücretlerini alamayan İnşaat-İş üyesi 14 işçi eylem yaptı. Şantiye önündeki işçilerin yanına gelen polisler “Yaptığınız OHAL’de yasak” diyerek işçiler dağıtmaya çalıştı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Afyon’daki bir taşeron firma tarafından ücretleri verilmeyen, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) 14 işçi tüm alacaklarını almak için başlattığı direnişe, şantiye önünde devam etti. İşçiler, yaklaşık altı aylık ücretlerinin asgari kısmının bankaya yatması, fakat elden ödenmesi gereken ana ücretlerin ödenmemesi üzerine direniş başlattılar.

Şantiyeye çağırılan polisler, “Yaptığınız direniş ve eylem tarzı OHAL kapsamında valilik izni gerektirir” dedi. İşçilerin ise “Direnişe devam” şeklinde cevap verdi.

“Emeğimizi ne taşerona ne de yüklenici firmaya bırakırız”

İnşaat-İş yaptığı açıklamada, “Artık kronik bir emek sömürüsü haline dönen inşaat işçilerinin ana ücretlerinin ödenmemesi, sigortasızlık ve her türden güvencesiz çalışma koşulları, biz inşaat işçilerinin kabul edebileceği bir şey olmaktan çıkmıştır. Emeğimizi ve alınterimizi hiçbir koşulda ne taşeron firmanın insafına ne de yüklenici firmanın sorumsuzluğuna bırakabiliriz” dedi.

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