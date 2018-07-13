Ücretleri 5 bin lirayı bulan anaokulları Diyanet'te bedava!

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi okulöncesi eğitim kurumlarının aylık ücretleri bazı illerde yüzde 45’e varan oranlarda artırılarak, yıllık 5 bin lirayı bulduğu ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait kurslarda ise okulöncesi eğitimin ücretsiz verilmesi tartışma yarattı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre yaşları 4 ila 6 arasında değişen çocuklara Kuran eğitimi veren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kapsamda açtığı kursların sayısının 2 bin 607’ye ulaştığı belirtidi. Türkiye genelinde başlatılan, “Kuran Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi” projesi kapsamında geçen yıl açılan kurs sayısının bine yaklaştığı ifade edildi.

Fiyatlar artıyor

Çoğu AB ülkesinde ücretsiz verilen okulöncesi eğitimin Türkiye'de de yönetmelikle ücretsiz olması kararlaştırıldı. Buna rağmen velilerin; çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri gerekçe gösterilerek ücret ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Fiyat listesi ise ilçelere göre farklılık gösterebiliyor.



Çocuğunu MEB’e bağlı okulların ana sınıflarına kayıt ettirmeyi düşünen velilerin, yeni fiyat listesine göre aylık 500 lirayı bulan ücretleri ödemek zorunda kaldığı ifade edilirken, bu hesaba göre çocuğunun okul öncesi eğitim almasını isteyen velinin cebinden yılda 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında bir ücret çıkacak. Üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydının ise okul müdürlüğünce silineceği bildirildi.



Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Valiliğe gönderdiği yazıya göre, Tarsus ilçesinde yaşayan ve çocuğunun okulöncesi eğitim almasını isteyen bir veli geçen yıla oranla yüzde 45 fazla ücret ödeyeceği iddia edildi. Muğla İl Milli Eğitim’in tarifesine göreyse Bodrum ilçesindeki bağımsız anaokulları ailelerden aylık 245 lira talep edeceği belirtilirken, Menteşe’de 260 lira olan bağımsız anaokulu ücretlerinin, 36-72 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan ve okulöncesi eğitimle ilgili program uygulayan uygulama sınıflarında 550 liraya çıkacağı bildirildi.

Yarım pansiyon anaokulu

Bursa’da yarım gün eğitim veren bağımsız anaokullarının ücretleri 90 lira ile 170 lira arasında değişeceği belirtilirken, çocuğunun kahvaltı ve kırtasiye giderlerini kendisi karşılayacak olan velilerin aylık 90 lira ödeyeceği ifade edildi. Ankara’da ise resmi bağımsız anaokulları ve uygulama sınıflarının yarım gün eğitim için aylık ücreti 150 lira olduğu, fiyata, sadece bir kahvaltının dahil olduğu belirtildi

Türkiye okulöncesi eğitimde son sırada

MEB’in istatistiklerine göre, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 25 bin 172 okulöncesi eğitim kurumunda 1 milyon 59 öğrenci bulunurken, “4+4+4” uygulamasının ilk yılında okul sayısı 23 bin 556’ya geriledi. Türkiye okulöncesi eğitimde, OECD ülkeleri içinde son sırada yer aldı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, konu hakkında şunları kaydetti:

“Okul öncesi eğitim taşerona devredilemez. Dünyanın her yerinde eğitim sisteminde mutlu olan ve akademik, sanatsal, sportif başarısı yüksek çocuklar okulöncesi eğitim alan çocuklardır. Buna rağmen AKP hükümeti dönemindeki mücadelemize karşın okulöncesi eğitim devlet okullarında paralı verilmeye devam etmektedir. Özel okul öncesi kurumlara milyonlarca teşvik vererek velileri ya özel kurumlara, ya da cemaatlere, sıbyan okullarına mahkum etmektedir.”