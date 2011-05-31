-ÜCRET YATIRAN KPSS ADAYINA EK SÜRE ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru ücretini yatıran, ancak başvurusunu yapamayan adaylar başvurularını yarına kadar yapabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 2011-KPSS'ne 9 Mayıs 2011 tarihinde başlayan başvuru işlemlerinin 25 Mayıs 2011 tarihinde tamamlandığı anımsatıldı. Açıklamaya göre, bu tarihler arasında sınav ücretini bankaya yatıran ancak başvurusunu yapamayan adaylar, bugün ve yarın başvuru merkezlerinden veya internet üzerinden ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden KPSS başvurularını yapabilecek. Bu süre başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylar için yarın mesai bitiminde, bireysel olarak başvuru yapacak adaylar için ise yarın saat 23.59'da sona erecek.