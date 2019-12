Ücret pazarlığında dikkat edilmesi gereken noktalar

Her firmanın belirlediği bir ücret skalası vardır. Ancak, iyi bir ücret almak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.



Ücretler, firmaların büyüklüklerine ve bulundukları yere, çalışanların deneyimlerine ve firmada yapılan işlerin gerektirdiği sorumluluklara göre biçimlenir. Her firmanın belirlediği bir ücret skalası vardır. Potansiyel işvereninizle ücret pazarlığı için görüşmeye gittiğiniz zaman bu noktalara dikkat etmeniz faydanıza olacaktır. Bunların yanı sıra istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve yaşam tarzınız çerçevesinde aşağıdaki noktaları da değerlendirmeniz ücret pazarlığı aşamasında oldukça önemlidir.



• Mülakat esnasında ücret konusunun açılmasını mümkün olduğunca ertelemeye çalışın.



• Potansiyel işvereniniz size bir ücret teklifi yaptıktan sonra; kendisine teşekkür edin ve pozisyona olan ilginizi belirtip, yapılmış olan teklif üzerinde düşüneceğinizi dile getirin.



• İş görüşmesine gitmeden önce hazırlık yapmayı ihmal etmeyin. Piyasada sizin konumunuzda olan diğer çalışanların aldıkları ücretleri ve sahip oldukları diğer imkânların neler olduklarını öğrenin.



• Ücret önerisini yapmak için önceliği potansiyel işvereninize vermeye çalışın. İlk teklifin karşıdan gelmesi sizi her zaman için daha avantajlı bir konuma getirecektir.



• Eğer potansiyel işvereniniz, ücret önerisini sizin yapmanızı isterse, her zaman için almanızın olası olduğu miktardan daha yüksek; fakat belli limitleri de aşmayan bir ücret önerin.



• Her zaman için önce alacağınız net maaş üzerinde karar verin. Sözleşmenize dahil olacak diğer konulara sonra değinin.



• Potansiyel işvereniniz tarafından teklif edilen ücret, o işi kabul etmenizde ya da etmemenizde etkili olacak en temel unsur olmamalı. Ücretin yanında size önerilen fazla mesai ücretleri, ikramiyeler, primler, izin günleri, sağlık sigortası ve terfi imkanları gibi çeşitli diğer konuların da pazarlığa açık olduğunu unutmayın.



• Ücret pazarlıklarını tek taraflı düşünmemeye özen gösterin. En ideal pazarlık iki tarafın da kazanacağı türden olandır. Siz daha iyi bir teklif almayı düşünürken, potansiyel işvereniniz de kendi açısından kazançlı bir pazarlık yapmayı hedefleyecektir.



• En iyi olasılık ve en kötü olasılığı beraber düşünün. Görüşmeye gitmeden önce iki duruma da kendinizi hazırlayın.



• Eğer bir işiniz yoksa pazarlık etme şansınız daha düşük olacaktır. Bunu karşınızdakine belli etmeyin.



• Size yapılan teklifi bir kez kabul ettikten sonra, pazarlık payınızın hiç kalmadığı söylenebilir.



• Teklif edilen iş sizin idealiniz ya da gelecekteki kariyerinizin için en uygun gördüğünüz iş ise, başlangıç için alacağınız ücret çok da önemli değildir.



• Potansiyel işvereniniz, şu ana kadar çalıştığınız firmalarda aldığınız ücretlerin neler olduklarını öğrenmek isteyebilir. Yapılacak en doğru davranış, ücret pazarlığında esnek olmanız.



• Eğer iş ilanında ücretin ne kadar olacağı belirtilmişse, o zaman bu rakam sabittir, üzerinde pek bir oynama yapılamaz. Yine de niteliklerinize göre ücret, belli ölçüler dahilinde pazarlığa açılabilir.