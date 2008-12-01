Ücret dengesizliğine tepki

Adana'da eğitim çalışanlarının üye olduğu 4 sendika, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı çalışan şef, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve tesis müdürlerinin ücret dengesizliği yüzünden mağdur edildiğini savundu.



Valilik binası girişinde Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sendikası'nın yaptığı ortak toplantıya, sendikalara üye 70 öğretmen katıldı. Grup adına konuşan Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Sezer, Milli Eğitim'de sivil memur kadrosunda çalışanların yapılan kanun değişiklikleri ile mağdur edildiğini öne sürdü. Farklı bakanlıklara bağlı çalışan memurların daha fazla ücret aldığını savunan Sezer, ``Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı görev yapan şef kadrosundaki arkadaşlarımız 750- 800 YTL maaş alırken, aynı işi başka bakanlığa bağlı yapan kişiler 1200 YTL maaş almaktadır. Bizim teknisyenlerimiz 1200 YTL maaş alırken, yine başka bakanlıklardaki teknisyenler 1600 YTL'ye kadar maaş almaktadır. Bizim kimsenin aldığı maaşta gözümüz yoktur. Hatta o arkadaşlarımızın da aldığı ücretler yetersizdir. Ancak hükümetin sesimize kulak vermesini ve arkadaşlarımızın mağduriyetini bitirmesini istiyoruz. Herkese para var da bize mi yok? Sosyal adalet böyle sağlanamaz'' dedi.



