Ücret alamayan işçiler vinci işgal etti

Ankara'da 2 aydır ücretini alamayan işçiler, çalıştıkları iş yerinde bulanan vinci işgal etti.

Evrensel’de yer alan habere göre Neva Prestij Yapı isimli firmanın, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde yapımına 25 Aralık 2016 yılında başlattığı inşatta çalışan işçiler, başladıklarından beri düzenli olarak ücretlerini alamıyordu. İşçilerin sigortaları da düzenli yatırılmıyordu. İşçilere bayram öncesi 2 aylık ücretleri ödenmedi.

Bayramın bitmesinin ardından işverenden 2 aylık ücretini isteyen işçilere, olumsuz yanıt verildi.

İddiaya göre; işçiler durumu tepki gösterince patron işçileri silahla tehdit etti. Polis olayın çıktığı işyerine geldiğinde patronun silahlı tehdidi devam etti. Olayı görüntülemek isteyen gazeteciler de patron tarafından engellendi.

100 kadar işçinin çalıştığı inşaatta 4 işçinin gerçekleştirdiği vinç işgali devam ediyor.