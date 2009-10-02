Üçok'un tutukluluğuna itiraz

Beşiktaş’taki adliyeye gelen Kale, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesini sunduktan sonra çıkışta bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Zeki Üçok’un 'çete' değil, 'dolandırıcılık' kapsamında yargılanabileceğini söyledi. Başka bir kişinin de Üçok’un adını, nüfusunu kullanarak dolandırıcılık yapabileceğini belirtti.Mağdur yada şikayetçiler olmadığı için soruşturmada Üçok hakkında yargıya teşebbüs suçlamasında bulunulamayacağını, itirazı görev açısından da yaptıklarını belirten Kale, Üçok’un göreviyle ilgili bir suç olması durumunda, bakanlıktan alınacak izinle Genelkurmay Başkanlığı askeri savcılığının da soruşturma açması gerektiğini kaydetti. Kale, Üçok ile ilgili 'çürük raporu verme' olayına dair hiçbir suç isnadı bulunmadığını söyledi.