Üçlü zirveden ‘devam’ kararı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün evsahipliğinde düzenlenen Türkiye, Afganistan ve Pakistan zirvesinden, her yıl dışişleri bakanlarıyla askeri ve istihbarat yetkililerinin katılacağı düzenli toplantılar yapılması kararı çıktı.



Türkiye zirvede ortaya çıkan görüşleri, hem NATO toplantısında hem de ABD Başkanı Obama'nın ziyareti sırasında gündeme getirecek.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üçlü zirve için Türkiye'ye gelen Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari'yi Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı karşıladı.



İkili görüşmelerin ardından Başbakan Erdoğan'ın da katılımıyla önce dörtlü bir toplantı yapıldı. Ardından zirveye üç ülkenin genelkurmay başkanlarıyla istihbarat teşkilatlarının başkanları da katıldı.



Gün boyu süren zirvenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan toplantılar dışında üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla, asker ve istihbaratçı temsilcilerinin de yılda bir kez toplanmasına karar verildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha sonra Karzai ve Zerdari'yle birlikte kameraların karşısına geçti..



Gül, “Bunları en iyi şekilde hem NATO zirvesinde hem de Abd Başkanı’nın ziyareti sırasında anlatma ve en iyi şekilde anlaşılmasınısağlama fırsatı bulacağım” şeklinde konuştu.



Afganistan ve Pakistan arasındaki sorunların çözülmesi için devrede olan Türkiye, iki ülke liderlerini, daha önce iki kez buluşturmuştu. Son zirve, geçen aralık ayında İstanbul'da yapılmıştı.



