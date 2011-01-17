-ÜÇLÜ ZİRVEDE İYİ NİYET ÇABALARININ ÖNEMİNE VURGU YAPILDI ŞAM (A.A) - 17.01.2011 - Lübnan'daki hükümet kriziyle ilgili Şam'da düzenlenen Üçlü Zirve'ye ilişkin yapılan ortak açıklamada, zirveyi gerçekleştiren üç liderin, ''Lübnanlı taraflar arasındaki uzlaşmanın sağlanmasını amaçlayan Suriye-Suudi Arabistan iyi niyet çabalarına dayalı olarak sorunun çözüme kavuşturulması ve durumun kötüleşmesinin engellenmesi hususlarının önemini vurguladıkları'' bildirildi. Lübnan'daki hükümet kriziyle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani toplantı yaptılar. Toplantının ardından üç liderin yaptığı ortak açıklama şöyle: ''Görüşmelerde başta Lübnan'da yaşanan kriz olmak üzere bölgedeki son gelişmelerle ilgili konular ele alınmıştır. Görüşmelerde üç lider, Lübnanlı taraflar arasındaki uzlaşmanın sağlanmasını amaçlayan Suriye-Suudi Arabistan iyi niyet çabalarına dayalı olarak sorunun çözüme kavuşturulması ve durumun kötüleşmesinin engellenmesi hususlarının önemini vurgulamışlardır. Üç lider, Lübnan halkının çıkar ve istikrarını sağlayacak ve Lübnanlılara yardımcı olacak siyasi çabalar somutlaşıncaya kadar (yeni hükümetin kurulması için) Lübnan Parlamentosundaki istişarelerin ertelenmesi kararını memnuniyetle karşıladılar.''