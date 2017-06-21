T24 LogoT24 Logo
Spor

"Üçlü" tezahüratının 'Öncül'ü vefat etti

Cengiz Öncül, mart ayından beri tedavi görüyordu

21 Haziran 2017 18:58

Beşiktaş Divan Kurulu Üyelerinden ve efsane tribün liderlerinden ve "üçlü" tezahüratını ilk söyleyen isim olan Cengiz Öncül vefat etti. 

1970'li yıllarda amigoluk yapan Öncül, mart ayından beri tedavi görmekteydi.

Beşiktaş taraftarından anlamlı "Üçlü"

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden Cengiz Öncül'ün vefatıyla ilgili yayınladığı yazı şöyle:

"Divan Kurulu Üyelerimizden ve üçlüyü ilk söyleyen isim olarak bilinen tribün liderlerinden 'Tatava' lakaplı Cengiz Öncül’ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi, 22 Haziran Perşembe günü Etiler Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz."

ETİKETLER

Cengiz ÖncülüçlütaraftaramigoBEŞİKTAŞvefatbaşsağlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24