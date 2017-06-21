"Üçlü" tezahüratının 'Öncül'ü vefat etti

Beşiktaş Divan Kurulu Üyelerinden ve efsane tribün liderlerinden ve "üçlü" tezahüratını ilk söyleyen isim olan Cengiz Öncül vefat etti.

1970'li yıllarda amigoluk yapan Öncül, mart ayından beri tedavi görmekteydi.

Beşiktaş taraftarından anlamlı "Üçlü"

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden Cengiz Öncül'ün vefatıyla ilgili yayınladığı yazı şöyle:

"Divan Kurulu Üyelerimizden ve üçlüyü ilk söyleyen isim olarak bilinen tribün liderlerinden 'Tatava' lakaplı Cengiz Öncül’ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhumun cenazesi, 22 Haziran Perşembe günü Etiler Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir.



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz."