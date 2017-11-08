Üçlü Strateji Toplantısı’nda gündem Türkiye

İstanbul, 8 Kasım (DHA) –German Marshall Fund (GMF) tarafından TÜSİAD, Koç Holding ve İsveç Dışişleri Bakanlığı ortaklığı ile Transatlantik işbirliğinin geliştirilmesi perspektifiyle oluşturulan Üçlü Strateji Grubu’nun 15. toplantısı 7-8 Kasım tarihlerinde Washington D.C.’de Türkiye gündemiyle gerçekleştiriliyor.

ABD’den, Avrupa’dan ve Türkiye’den uzmanlar, akademisyenler, diplomatlar ve gazetecilerle Türkiye, Avrupa ve ABD ilişkilerinin ortak gündemindeki konular dijital çağda demokrasi, popülist kutuplaşmaya karşı toplumsal çeşitliliğin yönetimi, Türkiye-Batı ilişkilerinin rayına oturtulması, Suriye ve çevresinin geleceği ve Başkan seçilmesinin bir yıl sonrasında Trump dönemine yönelik transatlantik perspektifler başlıklı oturumlarda değerlendiriliyor.

Bu hafta ayrıca Washington D.C.’de, 9 Kasım tarihinde Brookings Enstitüsü’nde Türkiye, ABD ve Avrupa ilişkilerinin değişen dinamikleri küresel sorunlar çerçevesinde ele alınacak. Konferansta ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa işlerinden sorumlu eski Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirecek. Washington DC’deki toplantılarda TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası bir konuşma yapacak.

TÜSİAD’ın ABD ve Avrupa Temsilcileri’nin katılımıyla Washington D.C.’de temaslarda bulunacak olan Kaleağası, Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle biraraya gelecek, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunların giderilmesi için görüş alışverişinde bulunacak. (Fotoğraflı)