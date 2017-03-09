Üçlü Rakka zirvesinden üç farklı görüş

Antalya’da yapılan Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanları toplantısında taraflar Menbiç’in yanı sıra Rakka operasyonuyla ilgili pozisyonlarını paylaştı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Orgeneral Hulusi Akar, "PYD varsa, TSK olmaz" mesajı verdi. ABD’nin öncelikli planının Rakka’da PYD/YPG ile ilerlemek olduğu belirtildi. Rusya ise Rakka temizlendikten sonra Esad rejimine bırakılmasını gündeme getirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katımıyla önceki gün yapılan üçlü zirvenin ardından dün de ikili görüşmeler yapıldı. Orgeneral Akar, ABD’li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford ve Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimov’la ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmelerin ardından konuk genelkurmay başkanları ile beraberindeki heyetler Türkiye’den ayrıldı.

Planı anlattı

Harekâtlar ile plan ve prensipler başkanlıklarından yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmelerde ağırlıklı olarak olası Rakka operasyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulup değerlendirmeler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi için Türkiye ile ABD tarafından yürütülmesi öngörülen ‘Müşterek Rakka Planı’nı ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford’a sundu. İkili görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türkiye’nin ABD ile birlikte yürütmek istediği planın detaylarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da şubat ayında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin sunduğu somut bir Rakka planı var. Birbirini tamamlayan bir plandan bahsedebiliriz” demişti.

Edinilen bilgiye göre planda, ÖSO ile Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlardan oluşan 10 bin kişilik bir ordu kurulması hedefleniyor. Plan kabul edilirse, ABD ve Türkiye, özel birlikler, topçu, helikopter ve zırhlı birliklerle bu orduya destek verecek.

Rakka için ‘PYD’siz operasyon’ şartını dile getiren Orgeneral Akar, Menbiç’le ilgili daha ayrıntılı değerlendirmeler yaparak, kentten terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin çıkarılması gerektiğini vurguladı. Akar, üçlü zirve esnasında ifade ettiği “Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde Menbiç, kentin gerçek sahiplerine bırakılmalı. Şehrin demografik yapısı bozulmaya çalışılıyor. Bunun önüne geçilmeli” görüşünü tekrarladı.

ABD’nin tutumunda önemli bir değişiklik olmadığı, Pentagon’un öncelikli planının PYD/YPG ile Rakka’ya yönelik operasyon olduğu öğrenildi. Rusya’nın ise Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi sonrası kentin Suriye rejimine bırakılmasından yana olduğu belirtildi.