'Üçlü Mekanizma Toplantıları' sona erdi

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bağdat ve Erbil'e yapılan ziyaretlerin terör örgütü PKK'nın faaliyet tasfiyesine yönelik adımlara ciddi katkıları olacak temaslar gerçekleştirilmesine vesile olduğunu belirterek, "Bundan sonra Irak Cumhuriyeti ile tüm unsurlarıyla topyekun işbirliğimizin yeni bir boyutta, sonuca yönelik şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bu iki günlük çalışmalarımızın, kesin sonuçlarını göreceğimize inanıyorum. Güçlü mesajlar verildi ve ciddi bilgi değişimleri oldu" dedi.





Atalay, "Üçlü Mekanizma Toplantıları"na katılmak üzere gittiği Irak'tan yurda dönüşünde, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Bağdat'ta Irak'ın ulusal güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Şirvan El Vaili başkanlığındaki Irak heyeti ve sivil, askeri yetkililerden oluşan ABD heyetiyle yaptıkları ana komite toplantısında, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığına son verilmesi ve Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla atılan adımların tamamının yeniden değerlendirildiğini söyledi.



Atalay, "Bu çerçevede taraflar arasında istihbarat paylaşımı ve teröre karşı işbirliğinin bütün boyutlarıyla daha da geliştirilmesini sağlayacak önlemler üzerinde durduk. Ana komite toplantısında Üçlü Mekanizma'nın çalışmalarının sürdürülmesine verdiğimiz önem her üç kesim tarafından da vurgulanmıştır. PKK terör örgütünün tasfiyesi amacıyla bugüne kadar atılan adımların ötesinde, daha etkili önlemler alınması yönündeki talep ve beklentilerimizi de dile getirmiş olduk" diye konuştu.



Bağdat'ta, bu toplantıdan sonra Çok Uluslu Güç Komutanı Orgeneral Ray Odierno ile uzun süren, geniş kapsamlı, yararlı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Atalay, bu sabah da, Üçlü Mekanizma'nın devamı niteliğinde olmak üzere, Irak'ın ulusal güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı ve diğer bazı yetkililerle Bağdat'tan Erbil'e geçtiklerini hatırlattı.



Beşir Atalay, Erbil'de, Haziran ayında faaliyete geçen Erbil İstihbarat Ofisini ziyaret ettiklerini belirterek, ABD'li yetkililerle, istihbarat konusunda bölgede yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini söyledi.



Üçlü Mekanizma'nın bölgedeki ayağı durumunda olan ofiste, üç taraftan da ikişer subayın görev yaptığını ve bütün istihbarat değişiminin bu ofis kanalıyla gerçekleştirildiğini anlatan Atalay, "Bu ofisteki çalışmaları yerinde gördük, brifing aldık. Orada çalışan arkadaşların ihtiyaçları üzerinde durduk ve bu ofisin ihtiyaçlarının karşılanarak daha da güçlendirilmesi yönünde kararlılığımızı da ifade etmiş olduk" dedi.





"Normal toplantılar beklenmeyecek"



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Erbil'de, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Berham Salih ve İçişleri Bakanı Kerim Sincari ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Erbil'de muhataplarımıza PKK terörüne son verme konusundaki kararlılığımızı vurguladık. Hükümetimizin bu yönde atmakta olduğu adımları ayrıntılı şekilde anlattık. Gayet yararlı geçen görüşmelerimizde terör örgütünün dağdan indirilmesi, Kuzey Irak'taki bölücü terör tehdidine karşı işbirliği yapılması hususlarını ele aldık" dedi.



Atalay, "Bağdat ve Erbil'e yaptığımız ziyaretler PKK terör örgütünün faaliyet tasfiyesine yönelik adımlara ciddi katkıları olacak temaslar gerçekleştirmemize vesile olmuştur. Bundan sonra Irak Cumhuriyeti ile tüm unsurlarıyla, topyekun işbirliğimizin yeni bir boyutta, sonuca yönelik şekilde devam edeceğine inanıyorum. Buradaki çalışmalarımız ve görüşmelerimiz, bu iki günlük çalışmalarımızın, kesin sonuçlarını göreceğimize inanıyorum. Güçlü mesajlar verildi ve ciddi bilgi değişimleri oldu" diye konuştu.



Bakan Atalay, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Demokratik Açılım" sürecine ilişkin geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda bir basın mensubunun açılım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi istediği hatırlatılarak, "Siz de dediniz ki 'Demokratik Açılıma dair her şeyi anlattık, fakat hala anlamamakta ısrar ediyorsunuz'. Bunun üzerine ertesi gün gazetelerin bir çoğunda 'hakikaten anlamadık' şeklinde yazılar yer aldı. Acaba siz düşündünüz mü 'Biz bir yerlerde yanlış yapmış olabiliriz eğer bu kadar anlaşılmadıysa bu konu'? Tekrar bir toplantı düzenleyelim bunu somut olarak anlatalım diyor musunuz?" sorusuna karşılık Atalay, "Meclis'te anlattık. Meclis'in 13 Kasım tutanaklarını okursanız benim oradaki konuşmam o konudaki sorunuzun cevapları kısa, orta ve uzun vade olarak orada var" yanıtını verdi.



Bir başka gazetecinin, "Bağdat'taki açıklamalarınızda bir yol haritasından söz ettiniz, bunu biraz açabilir misiniz?" sorusu üzerine Atalay, "Yol haritasından söz etmedim ben. Ama bu çalışmaların hepsinin verimli olduğunu, iyi değerlendirmeler olduğunu, karşılıklı bilgi değişimleri olduğunu, hem Amerika tarafıyla, hem Irak tarafıyla ve bunları, elde ettiğimiz bu verileri bizim de burada değerlendireceğimizi onların da değerlendireceğini, kısa süre içerisinde tekrar bilgi değişimi olacağını... Bu çalışmalar sürecek arkadaşlar" dedi.



Atalay, "Demokratik Açılım sürecinin tekrar başlamasına ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusu üzerine, "Bu süreç devam ediyor, hepsi bu görüşmelerin içinde var" diye konuştu.



"Mahmur Kampı Üçlü Mekanizma'da görüşüldü mü? Kapatılma konusunda somut bir adım Irak tarafından gördünüz mü?" sorusuna karşılık Atalay, "Hepsi görüşüldü, hepsi görüşülüyor. Bu zaten ilk günden beri, ilk toplantıdan beri gündemimizde. Daha somutlaşarak hepsi değerlendiriliyor" dedi.



Atalay, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin Türkiye'ye teslim edilmesine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, "Tabii bu konular uzun süre alan konular. Burada ise kestirmeden çabuk sonuçlar bekleniyor. Bunlar öyle değil ve biraz daha tabii incelikle çalışılması gereken konular. O manada çalışıyoruz" diye konuştu.