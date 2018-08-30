Ekber Karabağ / Tahran, 29 Ağustos (DHA) İran\'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti\'nin merkezi Tebriz\'de yapılması planlan Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesinin yeri değişti.

Türkiye\'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Suriye konulu üçlü liderler zirvesinin yapılacağı yerin Tebriz\'den Tahran\'a aktarıldığını ifade etti.

Daha önce üç liderin 7 Eylül\'de İran\'ın tarihi kenti Tebriz\'de bir araya geleceği bildirilmişti.

Üç liderin Suriye konulu görüşmeleri, ilk önce Soçi ve ardından Ankara\'da yapılmıştı.