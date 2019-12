-ÜÇLÜ GÖRÜŞME, ÖĞLE YEMEĞİYLE BAŞLADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.11.2010 - BM'nin New York'taki genel merkezinde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında düzenlenen üçlü görüşme, öğle yemeği toplantısıyla başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, BM'deki toplantıya giderken Türkevi'nin çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, şunları söyledi: "Sayın Genel Sekreter, başlıklarla ilgili aradaki tıkanıkları giderici öneriler sunacak ve bizim düşüncelerimizi almak isteyecek tahmin ederim. Daha ziyade bizim tıkanıklıkların aşılması konusunda ne gibi düşüncelerimiz var, bu konular üzerinde duracaklardır. Biz de önerilerimizi ortaya koymaya çalışacağız." Eroğlu, bir soruyu yanıtlarken, üçlü görüşmenin ardından BM'de Genel Sekreter Ban ile üçlü bir açıklama yapılacağını bildirdi. Görüşmeden umutlu olup olmadığının sorulması üzerine ise Eroğlu, "Elbette, her görüşme bir umuttur, dolayısıyla biz de iyi niyetle umutla gidiyoruz toplantıya" dedi. Basına kapalı yapılan ve TSİ 20.15'de başlayan öğle yemeği toplantısına, Kıbrıs Türk tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kudret Özersay, BM tarafından ise BM Genel Sekreteri Ban ile birlikte Ban'ın Kıbrıs Özel danışmanı Alexander Downer da katılıyor. Öğle yemeğinin ardından, TSİ 22.00'de resmi toplantıya geçilecek. İki saat sürmesi beklenen resmi toplantının ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile birlikte ortak bir açıklama yapmaları, ardından Eroğlu'nun da TSİ 00.30 civarında, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini BM'de gazetecilere açıklaması bekleniyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, sabah saatlerinde Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile BM'de toplantı yaptığı da öğrenildi. Bu arada, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun New York'ta kaldığı "The Plaza" Oteli'ne, KKTC bayrağı çekildi.