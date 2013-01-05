Doç. Dr. Aydoğan Özcan'a önemli ödül

Işıl Öz

UCLA Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Aydoğan Özcan, hesaplamalı görüntüleme ve tele-tıp alanlarındaki çalışmaları dolayısı ile Uluslararası Optik-Fotonik Birliği’nin (SPİE) bio-fotonik teknolojileri üzerine verdiği ödülün ilk sahibi oldu. Ödülü 2 Şubat’ta San Francisco’da alacak olan Doç. Dr. Özcan, “Bu ödülü aldığım için son derece mutluyum.” dedi.

Hesaplamalı görüntüleme ve tele-tıp alanlarındaki çalışmalarını T24 için kısaca özetledi:

“UCLA’deki grubum hesaplamalı görüntüleme teknolojileri üzerinde çalışıyor. Kısacası, yeni mikroskoplar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu mikroskopların en önemli özelliği normal mikroskoplardan daha hafif, taşınabilir ve ucuz olmalarıdır. Bunu yaparken de görüntünün kalitesini, çözünürlüğünü ve kontrastını değiştirmeden yapmaya çalışıyoruz ki aynı kalitede güzel görüntüler alabilelim. Mikroskopların ve görüntüleme cihazlarının en önemli parçaları lenslerdir. Biz bu lensleri dijital hesaplama yöntemi ile değiştirerekten çok daha geniş alana bakabilecek mikroskoplar dizayn ediyoruz. Bunların da tele-tıp alanında çok farklı uygulamaları var. En çok duyduğunuz, cep telefonunun kan hücrelerine bakabilecek bir mikroskoba dönüştürülmesi olabilir. Çünkü cep telefonlarında hem çok iyi bir hesaplama ortamı var, hem de cep telefonunun arkasındaki kameralar çözünürlük açısından oldukça iyi durumda. Dolayısıyla, bu tür cihazların cep telefonu ile bütünleşmesi özellikle tele-tıp ve üçüncü dünya ülkelerindeki sağlık taramaları için ilginç alanlar, ilginç uygulamalar ortaya çıkartıyor.”