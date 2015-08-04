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Dünya
Deutsche Welle

UÇK’ya mahkeme yolu göründü

Kosova Kurtuluş Ordusu’nun savaşta işlediği suçlar için özel bir mahkeme kurulması Kosova meclisinde yapılan oylamada kabul edildi.

04 Ağustos 2015 20:06


Kosova meclisi bağımsızlık savaşı sırasında işlenen savaş suçlarının takibatı için bir özel mahkeme kurulmasını onayladı. Meclisteki hararetli tartışmaların ardından 120 milletvekilinden 82'si özel mahkeme için gerekli anayasa değişikliği lehinde oy kullandı. Kosova Başbakanı İsa Mustafa meclisteki oylama öncesinde özel mahkemeden yana bir konuşma yaparken muhalefet partileri oylamayı boykot etti.

Özel mahkemenin kurulması için yıllardır ABD ve AB'nin baskısı altında bulunan Kosova'da haziran ayı sonunda yapılan meclis oylamasında üçte ikilik çoğunluğa ulaşılamamıştı. AB'nin himayesindeki özel mahkemenin 2016 başında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kurulacak özel mahkeme, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) ve diğer çatışma taraflarının 1998-1999 yıllarındaki Kosova savaşında işlediği savaş suçlarını kovuşturacak. Avrupa Konseyi özel raportörü Dick Marty, 2011 yılında Konsey Parlamenterler Meclisi'nde kabul edilen raporunda UÇK'ye savaş sırasında kurşuna dizme ve kaçırma eylemleri ile esirlerin organlarını alarak satma suçlamalarında bulunmuştu.

Pek çoklarının gözünde hala kahraman

Raporda UÇK'nın eski komutanı olan ve 2008-2014 yılları arasında Kosova Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olarak görev yapan Haşim Taçi'nin adı da geçiyordu. Raporda UÇK, çoğunluğu Sırp ve Roman olmak üzere yaklaşık 500 kişiyi öldürmek, işkence ve kötü muameleyle suçlanıyor. UÇK Kosova'da hala pekçokları tarafından kahraman olarak görülüyor.

UÇK ile Sırp ordusu arasındaki çatışmalar 1999 haziran ayında NATO'nun hava saldırıları ve Sırpların Kosova'dan çekilmesinin ardından sona ermişti. 1998 yılında başlayan çatışmalarda en az 13 bin kişi yaşamını yitirdi.

Nüfusunun yüzde 95'i aşkın bölümü Arnavut kökenlilerden oluşan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etti. Sırbistan yönetimi ve Kosovalı Sırplar Kosova'nın bağımsızlığını hala tanımıyor. AB, Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesini Sırbistan'ın AB üyeliği için koşul olarak görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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