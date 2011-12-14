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Politika

Uçan yolcu sayısı 110 milyon TBMM (A.A)

14 Aralık 2011 19:10

-Uçan yolcu sayısı 110 milyon TBMM (A.A) - 14.12.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, havayollarında, iç ve dış hatlardaki yolcu sayısının 34 milyondan 110 milyona çıktığını belirterek, ''Eskiden uçakla seyahat eden herkes birbirini tanırdı. Şimdi uçağa binmek vezneciler, beşyüz evler minübüsüne binmekten daha kolay'' dedi. Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerindeki eleştirileri yanıtlarken, bölünmüş yollar, viyadükler, köprüler tüneller, demiryolları, hava limanları, tersaneler, telli-telsiz iletişim araçlarının, ülkelerin kalkınması için olmazsa olmaz unsurları olduğunu söyledi.  Medeniyetlerin hep yollar üzerinde kurulduğunu ve geliştiğini vurgulayan Yıldırım, ulaşılamayan ve erişilemeyen yerde ne kalkınma ne de hayatın olacağını kaydetti.  Bakan Yıldırım, Türkiye'nin; Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, Kafkasya, Ortadoğu ve Rusya Federasyonunun yer aldığı 1,5 milyar nüfus, 25 trilyona varan gayri safi hasıla içeren bir bölgeye hitap ettiğini belirtti. Ulaştırma sektöründe son 9 yılda 112 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden yıldırım, bu yatırımın yüzde 87'si olan 98 milyar TL'nin bütçe imkanlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Yıldırım, ulaştırma yatırımlarının toplam kamu yatırımları içinde 2003'te yüzde 17 olan payının bugün yüzde 46'ya yükseldiğini bildirdi. Dünyada havacılık sektörü yüzde 3-5 büyürken, Türkiye'de bu yıl dış hatlarda yüzde 9, iç hatlarda yüzde 15 büyüme gerçekleştiğini belirten Yıldırım, ''2003'te iç hatlarda 8,5 milyon insan uçakla seyahat ederken, bu rakam bugün 57 milyona çıktı. İç ve dış hatlardaki yolcu sayısı da 34 milyondan 110 milyona ulaştı'' diye konuştu. Yıldırım, ''(Havayolu halkın yolu oldu) demek, kuru bir söylemin değil, yaşanan bir gerçeğin ta kendisidir. Eskiden uçakla seyahat eden herkes birbirini tanırdı. Şimdi uçağa binmek, vezneciler, beşyüz evler minübüsüne binmekten daha kolay'' dedi.

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