'Uçan Türk' ün varisi ABD yolunda

'Uçan Türk' olarak tanınan altın madalyalı bale sanatçısı Serhat Güdül'ün öğrencisi Kadir Okurer, New York Youth America Grand Prix Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek





Genç bale sanatçısı Kadir Okurer, dünyanın en önemli bale organizasyonlarından olan New York Youth America Grand Prix Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek. 1. İstanbul Uluslararası Bale Yarışmasında birinci olan sanatçı, yarışma organizatörleri tarafından herhangi bir elemeye tabi tutulmadan yarışmaya davet edildi.



Türkiye’nin bale alanında uluslararası çaptaki ilk büyük organizasyonunda zorlu rakipleri geride bırakarak birinciliği elde eden 18 yaşındaki Okurer, Türk balesinin de gururu oldu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü organizasyonuyla İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi olarak geçen yıl gerçekleştirilen 1. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması’nda "Grand Prix" ödülünü kazanan dansçı, bu yarışmanın ardından yurt dışındaki gözde bale topluluklarından teklifler aldı. Bordeaux Balesi Direktörü Charles Jude’un davetiyle geçen yıl Aralık ayında Fransa’ya giderek 2 ay boyunca dans eden Okurer, İstanbul’daki yarışmada kazandığı başarıyı gören New York Youth America Grand Prix Bale Yarışması yetkililerinin de dikkatini çekti.

Organizasyon komitesi tarafından, DVD seçmeleri ve yarışma elemelerine katılmaksızın doğrudan finale davet edilen Kadir Okurer, Türkiye'yi temsil etmek üzere 15 Nisan'da New York’a hareket edecek. Yarışma, 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kadir Okurer’e çalıştırıcı olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Bale Sanat Danışmanı ve öğretmeni Armağan Davran eşlik edecek. Sanatçı yarışmaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle katılacak.





Uçan Türk’ün öğrencisi



Ankara Devlet Opera ve Balesi dansçılarından Kadir Okurer, İstanbul’da düzenlenen uluslararası yarışma öncesi yolunun "Uçan Türk" olarak da tanınan altın madalyalı bale sanatçısı Serhat Güdül ile kesiştiğini söyledi.



Güdül’ün desteği ve başarılı çalıştırıcılığı sayesinde yarışmada büyük ödülü kazandığını ifade eden Okurer, 2008 yılı Aralık ayında da Bordeaux Balesi’nin davetiyle Fransa’da 2 ay dans ettiğini belirtti.



New York’ta düzenlenecek yarışma için aldığı davetin kendisini çok sevindirdiğini anlatan genç dansçı, "Serhat Güdül ve Armağan Davran ile hummalı bir çalışma kampına girdik. Bir klasik, bir modern olmak üzere iki dans varyasyonu ile yarışmaya katılacağım" dedi.



Modern dans dalında ünlü koreograf Young Soon Hue’nun "Business Man" adlı koreografisini sergileyeceğini belirten sanatçı, bu eserde takım elbise ve portföyüyle bir iş adamını sahneye getireceğini ifade etti.



Klasik dalda ise 1. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması finalinde sergilediği ve ödül almasında önemli rol oynayan "Flame de Paris" adlı eserle yarışmaya katılacağını aktaran Okurer, "Bu yarışmada en büyük hedefim madalya. Çalıştırıcım Serhat Güdül’ün Helsinki’de ödül kazandığı sırada üzerinde bulunan kostümü de ’uğur getirsin’ diye yarışmada giyeceğim" dedi.



Varna’da düzenlenen uluslararası bale yarışmasında 16 yaşındayken üçüncülük elde ettiğini de belirten başarılı dansçı, "Bale alanında ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Elimden gelenin en iyisi yapacağım ve Türkiye’ye madalyayla dönmeyi istiyorum" sözleriyle yarışmaya ilişkin hedefini ortaya koydu.



Kadir Okurer, yarışmada derece aldığı takdirde 22 Nisan gecesi yarışma komitesinin özel olarak organize ettiği, ABD ve Avrupa’nın önemli gruplarından davet edilen sanatçılarla "Geleceğin Yıldızları, Bugünün Yıldızları ile Beraber" adlı gala gecesinde gösteri sunacak.



New York Youth America Grand Prix Yarışması’nda 4 yıl önce de genç dansçı Gözde Özgür yarışmıştı. Münih Balesi’ne kabul edilen Özgür, halen bu topluluktaki tek Türk sanatçı olarak bale çalışmalarını sürdürüyor.