'Uçan Tosun', Everton'ı galibiyete taşıdı

İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında Cenk Tosun'un takımı Everton, Stoke City deplasmanına konuk oldu. Everton, mücadeleyi 2-1 kazanırken gollerin ikisi de milli futbolcudan geldi.

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmazken 30'uncu dakikada ev sahibi ekipten Charles Graham Adam kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Mücadelenin ikinci yarısında ise Cenk Tosun fırtınası vardı. Milli futbolcu, 69'uncu dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde sol ayağıyla topu boş kaleye bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Stoke'un bu gole yanıtı 77'de Maxim Choupo-Moting'den gelirken dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye yine milli futbolcumuz çıktı.



Sağ kanattan gelişen atakta Theo Walcott'un ortasına müthiş bir uçan kafa vuruşuyla Cenk, takımını zorlu deplasmanda galibiyete taşıyan golü kaydetti. Böylelikle Everton, deplasmanda Stoke City'yi 1-2'lik skorla mağlup etti.

Ayrıca Everton'ın Premier Lig'deki son 5 golünden 4'ü 'Tosun Paşa'ya kaydetmiş oldu.