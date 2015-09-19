Uçan tekme ve küfürleriyle gündeme gelen Zeyit Arslan yeniden milletvekili adayı

TBMM’de ettiği küfürler uçan tekmeleriyle gündeme gelen ve 7 Haziran seçimlerinde üç döneme takıldığı için yeniden aday olamayan AKP'li Zeyid Aslan, AKP’nin 1 Kasım listesinde Tokat 2. sıra adayı gösterildi.

Zeyit Aslan bütçe görüşmeleri sırasında dönemin CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’ye ve CHP’li Kamer Genç’e ettiği küfürler ve Meclis’te kadın gazetecilere ettiği hakaretle gündeme gelmişti. Zeyid Aslan, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu’na da uçan tekme atmıştı.. Genç’e yönelik küfürlerinin ardından TBMM’den Zeyid Aslan’a kınama cezası çıkmıştı. AKP’li bazı bakan ve milletvekillerinin de tepki gösterdiği Aslan, ‘geçici ihraç’ talebiyle AKP Grup Disiplin Kurulu’na da sevk edilmiş ancak herhangi bir ceza verilmemişti.

Meclis’in gece çalışmaları sırasında bahçedeki koltukların birinde uyurken fotoğraflarının çekilmesi üzerine sinirlenerek kadın gazetecilere Aslan, “Sizi buraya sokmamak lazım. Biz de insanız, yoruluyoruz. Ben de sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam ‘Bunların doğal hali bu’ diye…. Ahlaksız olurum değil mi? Ama sizinki gazetecilik oluyor” diye bağırmıştı.