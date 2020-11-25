Uçan taksiler 2025'te gökyüzünde olabilir

Hava taksileri geliştiren yeni bir Alman firma, 2025 yılına kadar uçan araçlarda seyahati gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor ve Orlando, Florida'da bir tesis kurmayı planlıyor.

Airporthaber’e göre, planlanan araçlar tam anlamıyla uçan arabalar olmayacak ancak beş koltuklu, dikey havalanabilen araçlar olacak. Havacılık endüstrisi için uzun zamandır sorun olan dikey havalanma ve iniş ile beraber hızlanma pistine duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve bu da aracın şehir için kullanılabilmesi için ihtiyacı olan tek şeyin bir helikopter platformu olması anlamına geliyor.

Lilium'un hedefi, ülke genelinde çevre dostu bir bölgesel ulaşım ağı kurmak. Jetin 36 elektrikli motoru olmasına rağmen bir helikopterden çok daha sessiz, sadece bir kamyon kadar ses çıkartıyor ve firmanın söylediğine göre 400 metre yükseklikteyken sesi hiç duyulmuyor.

Emisyonsuz olan bu hava aracı tek bir şarj ile bir saat içerisinde yaklaşık 300 kilometre uçabiliyor ve bu da hızlı trenlere yakın bir hıza sahip olması anlamına geliyor.

Her ne kadar test uçuşları şu ana kadar mürettebatsız yapılmış olsa da, Lilium bu araçların 2025 yılına kadar kullanılabilir olmasını hedefliyor ve bu noktada da Orlando devreye giriyor.