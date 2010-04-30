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Kültür-Sanat

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Mayıs'ta

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin bu yıl 6-13 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılacak.

30 Nisan 2010 03:00

T24-  6-13 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılacak Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinin tanıtım toplantısı Ninda Cafe’de yapıldı. Toplantıya, "Hanımın Çiftliği"nde "Halide" rolüyle ekranseverlerin karşısına çıkan Ebru Özkan, "Beyaz Gelincik", "Ah Kalbim" dizileri ile "O.. çocukları" filmi ile yer alan Sezin Akbaşoğulları, Devlet Tiyatrolarında "Fosforlu Cevriye" oyununda yer alan Feray Darıcı ve "Bizim Evin Halleri" ile başladığı oyunculuğa "Son İstasyon" filmi ile devam eden Taner Rumeli de katıldı.


Festivalin koordinatörlüğünü yapan Halime Güner, bu yıl 13. defa inat ve azimle düzenledikleri festivalde birbirinden güzel filmler yer alacağını ifade etti.


Bu sene Festival, "Kötülük" temasıyla yola çıkıyor ve kadınlara atfedilen kötülüğün hem hayatta hem de sinemada nasıl karşılık bulduğunu sorguluyor ve Almanya’dan Yeni Zelanda’ya, Meksika’dan Filistin’e 28 ülkeden, 95 yönetmenin toplam 100 filmini sinemaseverlerle buluşturacak.


Festival programı, festival.ucansupurge.org internet adresindeki takip edilebiliyor. (aa)

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