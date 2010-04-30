Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Mayıs'ta

T24-



Festivalin koordinatörlüğünü yapan Halime Güner, bu yıl 13. defa inat ve azimle düzenledikleri festivalde birbirinden güzel filmler yer alacağını ifade etti.



Bu sene Festival, "Kötülük" temasıyla yola çıkıyor ve kadınlara atfedilen kötülüğün hem hayatta hem de sinemada nasıl karşılık bulduğunu sorguluyor ve Almanya’dan Yeni Zelanda’ya, Meksika’dan Filistin’e 28 ülkeden, 95 yönetmenin toplam 100 filmini sinemaseverlerle buluşturacak.



Festival programı, festival.ucansupurge.org internet adresindeki takip edilebiliyor. (aa)