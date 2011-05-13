-UÇAN SÜPÜRGE SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - ''Uçan Süpürge Film Festivali''nde 9 yıldan bu yana verilen Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) ödülü ilk kez bir Türk filmine verildi. Belma Baş'ın ''Zefir'' filmi bu ödülün sahibi oldu. ''14. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'' Kızılırmak Sinemasında düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Törenin sunuculuğunu tiyatro oyuncusu Hülya Gülşen Irmak üstlendi. Irmak, ''Uçan Süpürge Film Festivali'' sayesinde birçok söyleşi, sergi ve etkinlikler gerçekleştirildiğini ve 30 ülkeden 70'e yakın yönetmenin filminin Ankara'ya taşındığını anlattı. ''Festival yolculuğu bitmesini istemediğimiz bir film kadar kısa, Ankara'nın kışı kadar uzun sürdü'' diyen Irmak, bu yıl ilk kez kapsamlı programlarla binlerce üniversiteliye ulaşıldığını söyledi. Festivalin bir kültür-sanat etkinliği olmanın yanı sıra kadın mücadelesinin bir aracı olduğunu vurgulayan Hülya Gülşen Irmak, bu kapsamda 60'tan fazla sinemacı, yazar, gazeteci, sivil toplum örgütü sözcüleriyle söyleşiler yapıldığını ve 2 sergi açıldığını dile getirdi. Törende söz alan ''Uçan Süpürge'' yöneticisi Halime Güner, ''muhalif olmak iktidar olandan daha fazla çalışmayı gerektiriyorsa bu hayatta muhalif olarak ancak seyircinin katkısıyla daha çok çalışabileceklerine'' işaret etti. Festivalin ''Her Biri Ayrı Renk'' bölümünde yer alan Fransa, Polonya, İsveç, Belçika, İspanya, Meksika, Küba, Venezuela, Avusturya, Almanya, Macaristan, Amerika, İran, Finlandiya, Lüksemburg, Kanada, Japonya ve Türkiye yapımı toplam 13 yeni film jüri tarafından değerlendirilerek Belma Baş'ın ''Zefir'' filmine verildi. Jüri üyesi Gözde Onaran, güçlü ve ihtiyatlı senaryosu, olağanüstü kamera kullanımı, doğayı öykü akışına incelikli bir şekilde dahil etmesi ve hem hassas hem de dik başlı bir genç kızın deneyimlerini aktarma konusundaki ustalığı nedeniyle ödülü oy birliğiyle Belma Baş'ın ''Zefir'' filmine verdiklerini söyledi. Belma Baş da ödülü alırken yaptığı konuşmada, bir kadın filmleri festivalinde ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Yönetmen Baş, ''Bu ödülü vahşi sokaklarda ve vahşi doğada insana rağmen hayatta kalmayı başaran çocuklara ve sokak hayvanlara adıyorum'' diye konuştu. ''Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'' tüm dünyada çok prestijli kabul edilen FIPRESCI ödülünün verildiği tek kadın filmleri festivali olma özelliği taşıyor. GENÇ CADI ÖDÜLÜ ESME MADRA'YA Festivalin genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, onların sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla verdiği ''Genç Cadı Ödülü''nün üçüncüsü sahibini buldu. Mayıs 2010-Mayıs 2011 arasında gösterime girmiş Türkiye'de yapılmış filmler arasında yapılan seçimde Genç Cadı Ödülü ''Çoğunluk'' filmindeki performansıyla Esme Madra'nın oldu. Madra'nın, ''kariyerinin henüz başında olmasına rağmen hem hayatta hem de sinemadaki olgun duruşuyla ve filmdeki doğal, abartısız oyunuyla rolüne kattığı derinlik'' nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Kapanış töreni FIPRESCI ödülünü kazanan Belma Baş'ın ''Zefir'' filminin gösterimiyle son buldu.