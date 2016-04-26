Uçan Süpürge Onur Ödülü Selda Alkor’un

19. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Başarı Ödülleri sahipleri açıklandı.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl Onur Ödülü oyuncu Selda Alkor’a verilecek.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 5-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu yıl 19. yaşını kutlayan festivalin açılış töreni 6 Mayıs gecesi Devlet Opera ve Balesi’nde yapılacak. Devlet Opera ve Balesi, o gece festivalin ödül törenine de ev sahipliği yapacak. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl Onur Ödülü oyuncu Selda Alkor’a verilecek. Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ni belgeselci Bingöl Elmas, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tülay Bursa alacak.

Bianet'in haberine göre, festivalin bu seneki Tema Ödülü ise Diyarbakır’da bombalı saldırı sırasında iki bacağını kaybeden yönetmen Lisa Çalan’ın olacak.

Sinemaya farklı dallarda katkıda bulunan, kadın emeğinin sinemada görünür olması için mücadele eden ve kültür sanat yaşamına izler bırakan bu beş sinemacı kadın, ödüllerini 6 Mayıs’taki açılış töreninde alacak.

Festival 5 Mayıs’ta başlıyor

Festival, 5 Mayıs’ta film gösterimleriyle başlayacak ve 6 Mayıs gecesi de açılış ve ödül töreniyle devam edecek. Sinemaseverler 5-12 Mayıs arasında dünyanın dört bir köşesinden yeni ve iyi filmleri Kızılırmak Sineması’nda sadece 5 TL’ye izleyebilecek.

Festivalde bazı filmler Alman Kültür Merkezi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ücretsiz gösterilecek. Bu iki kültür mekanı aynı zamanda festivalin forum, panel ve atölyelerine de ev sahipliği yapacak.

Onur Ödülü: Selda Alkor

965 yılında sinema dünyasına adım atan ve meslek yaşamı boyunca 70 filmde rol alan Selda Alkor, bu yıl festivalin Onur Ödülü’nü alıyor.

Festival; “Canlandırdığı kadın karakterlere beyazperdede derinlik katarken özgün bir oyunculuk biçemi yarattığı, sinema sevgisini üretkenlikle çoğalttığı, oyunculuğunu televizyonda da başarıyla sürdürüp hatıralarımızda yer ettiği ve sinemamıza meslek örgütlerinde de emek verdiği için” Uçan Süpürge Onur Ödülü’nü bu yıl Selda Alkor’a sunuyor.

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri

Bilge Olgaç, erken yaşta hayatını kaybeden ve ardında birçok önemli film bırakmış bir sinemacıydı. Uçan Süpürge bu usta sinemacının anısına 2003 yılından beri Başarı Ödülü veriyor. Bu ödül, sinemaya kamera önü ve arkasında emek veren kadınlara sunuluyor.

Bingöl Elmas

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’nden biri bu yıl yönetmen Bingöl Elmas’ın oluyor. 2001-2008 yılları arasında Belgesel Sinemacılar Birliği’nde çalışan, daha sonra kendi yapımevi Asmin Film’i kuran Elmas, “Belgesel sinemaya yönetmen, yapımcı, metin yazarı olarak katkıda bulunduğu, filmlerinde toplumsal cinsiyet bakış açısını öncelediği, ürettiği her işte kadın sorunlarına dikkat çekip kamuoyu yarattığı için” bu yıl Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nü alıyor.

Meryem Yavuz

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’nden bir diğerini görüntü yönetmeni Meryem Yavuz alıyor. Işık asistanı olarak sinema kariyerine başlayan Yavuz, “Sinemaya kamera arkasında verdiği emekle bu alanlarda daha çok kadının var olabilmesi için öncü rol oynadığı, 2005’te başlayan kariyerini istikrarla sürdürdüğü, yalnızca ülkemizde değil birçok başka ülkede de çalışarak işbirliği zemini yarattığı ve kameranın kadın gözü olduğu için” Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nü alıyor.

Tülay Bursa

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’nin bir sahibi de oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tülay Bursa oluyor. Tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra ekranda pek çok kadın yıldızın sesi olarak da belleğimizde yer eden Tülay Bursa, “Oyunculuğunun gücünü yalnızca kamera önünde, sahnede ve sette değil, kamera arkasında da güçlü biçimde gösterdiği, sinema tarihine geçmiş birçok eserde yıldızlara sesiyle can verdiği ve seslendirme oyunculuğunun bir meslek olarak yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu için” bu yıl Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nü alıyor.

Tema Ödülü: Lisa Çalan

Festivalin birkaç yıldır verdiği Tema Ödülü’nün bu seneki sahibi, yönetmen Lisa Çalan.

Uçan Süpürge; Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki HDP mitingine bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden, kendini ‘direnen halkın çocuğu’ olarak nitelendiren, her şeye rağmen sinemadan ve film çekmekten hiç vazgeçmeyen ve mücadelesiyle hepimize umut veren bu genç sinemacı kadına bu yılın Tema Ödülü’nü sunuyor.