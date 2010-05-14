Uçan Süpürge Ödülleri sahiplerini buldu

T24 -

Genç Cadı Ödülü''ne ise ''Bornova Bornova'' filmindeki oyunculuğuyla Damla Sönmez layık görüldü.







Festival, Kızılırmak Sineması'nda düzenlenen törenle sona erdi. Törende, sunuculuğu Merve İldeniz ve ''Kosmos'' filminin oyuncusu Sermet Yeşil üstlendi.







Festival Koordinatörü Halime Güner, kapanış törenindeki konuşmasında, bu yıl festivalde sinemada kadına atfedilen ''kötülük'' üzerine bir çerçeve kurduklarını, atölye çalışmaları, film okumaları, panellerle bu çerçevenin dışına çıktıklarını söyledi.







Festivalin önümüzdeki yıllarda da süreceğini, sponsorların desteklerinin kendilerine güç verdiğini dile getiren Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:







''Festival boyunca sadece filmlerle kalmadık. Atölye çalışmaları, film okumaları, paneller yaptık. Biz ne lanetli Havva ne kutsal Meryem olmak istedik. Biz yüceltilmenin ya da kutsamanın tahakküm yolu olduğunu öğrendik. Ne cennet ayaklarımızın altında olsun istedik, ne 'önden buyurun her şey sizin' demelerini. Biz sadece dünyanın yarısıydık, yarısını istedik.







Bütün bunları festival boyunca izlettirdiğimiz filmler üzerinde tartışmalarla daha da genişlettik. Çerçeveyi çoktan aşmıştık. Bir ülkenin gelişmişliğini anlamak için o ülkedeki kadının durumuna bakmak gerekiyor. Bu uluslararası bir kural. İlk kadın filmleri festivali Ankara'da, başkentte 13 yıldır varsa bu çok anlamlı. Ama bir taraftan da bu gerçek mi? Bu yaşadığımız eşitsizliği, ayrımcılığı fark ettirmiş olmak bile 'kötülük' temasıyla bu işe bakmak bile bizim için çok önemliydi.''









Ödüller sahiplerini buldu





Güner'in konuşmasının ardından, festivalin hazırlık ve açılış fotoğraflarından oluşan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.







Festivalde, ''FIPRESCI Ödülü''nü, 13 film arasından Ursula Meier'in yönettiği ''Yuva'' kazandı.

Ödülü, Meier adına Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Deniz Özmen aldı. Özmen, ödülü en kısa zamanda yönetmen Meier'e ileteceklerini söyledi.

İsviçre-Fransa-Belçika ortak yapımı olan film, başrol oyuncusu Isabelle Huppert'e ''Lumiere Ödülleri''nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırmış, 2009'da da İsveç Film Ödülleri'nde ''en iyi senaryo'' ve ''en iyi film'' ödüllerini almıştı.







Genç oyuncuları desteklemek için ilki geçtiğimiz yıl verilen ''Genç Cadı Ödülü''ne de ''Bornova Bornova'' filmindeki performansı dolayısıyla Damla Sönmez layık görüldü. Sönmez, 36 aday arasından ödüle hak kazandı.







Ödülünü geçtiğimiz yılın ''Genç Cadı''sı Elit İşcan'dan alan Sönmez, şunları söyledi:







''Ben festivale çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü Bedia Muvahhit, Afife Jale ve Neyyire Neyir için almak istiyorum.







Onlar kötü olarak mimleneceklerini düşünselerdi, bu riski alamasalardı, o sahneye çıkamasalardı biz şu an bu ülkede burada olmayabilirdik. Bu ödülü onlar için alıyorum. Ekibime ve aileme çok teşekkür ediyorum.''







Törenin sonunda ''FIPRESCI Ödülü''nü alan ''Yuva'' filmi ücretsiz gösterildi.













