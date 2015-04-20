Uçan Süpürge jürisi tüm filmleri birinci ilan ederek yarışmadan çekildi

18.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali “5 Dakikada 18’ Kısa Film Yarışması” jürisi, yarışmaya başvuran tüm filmleri “kazanan” ilan etti ve görevden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Bianet'te yer alan habere göre, on dönemde film festivallerinde gösterime girememiş ve giremeyecek filmlerle dayanışmak için çekilme kararı aldığını açıklayan jüri üyeleri, “Umuyoruz ki yaşanan sıkıntılar boşa gitmeyecek, engelleyici değil destekleyici yasalarla her şeye rağmen sinema sanatı ve festivaller devam edecek” dedi.

Berrin Balay, Eren Yüksel, Andreas Treske, Pelin Anılan (Genç Kurul Üyesi) ve İdil Kandil’in (Genç Kurul Üyesi) yer aldığı jürinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce bu yarışmaya başvurmuş olan filmleri ve tüm kısa film ve belgeselcileri; Festival’ler dışında hiçbir gösterim şansı bulamadıkları halde, hala bu ülkede film yapmaya devam ettikleri için ‘kazanan’ ilan ediyoruz.”

Ne olmuştu?

34. İstanbul Film Festivali’nde Ertuğrul Mavioğlu ile Çayan Demirel’in Bir Gerilla Belgeseli Bakur/Kuzey adlı belgeselinin gösterimi, belgeselin Eser İşletim Belgesi olmadığı gerekçesiyle, planlanan gösterim tarihinden bir gün önce engellendi.

Bakur’un engellenmesi, sinemacıların filmlerini festivalden çekmesi ve yarışmaların iptal olmasıyla sonuçlandı.

Ardından Ankara Film Festivali belgesel ve kısa film yarışmalarının iptal edildiğini duyurdu. Festival, bu kararın İstanbul Film Festivali’nde filmlerin gösterimini engelleyen yasadan kaynaklandığını açıkladı.

Ankara Ulusal Film Yarışması Jürisi de görevlerinden çekildiğini açıkladı; “Kayıt-tescil ve eser işletme belgesinin bir sansür mekanizması olarak işletilmesine karşı çıkıyoruz” dedi.

Sinemaseverler, sinema emekçileri ve sinema yazarları, 18 Nisan Cumartesi Beyoğlu’nda Fransız Kültür Merkezi önünden Atlas Sineması’na bir yürüyüş gerçekleştirerek film festivallerine yönelik engellemeler ve sansüre karşı “Özgür sinema” dedi.