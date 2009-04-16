Uçan süpürge film festivalinde yarışacak filmler belli oldu

12. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Ödülü için yarışacak filmler belli oldu.



9 ülkeden 12 filmin katılacağı yarışmalı bölümde, Türkiye'yi Yeşim Ustaoğlu'nun "Pandora'nın Kutusu" adlı filmi temsil edecek.



Yapılan açıklamaya göre, 7-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 12. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin, "Her Biri Ayrı Renk" adlı bölümünde yer alan 12 film, FIPRESCI Ödülü için yarışacak.



Bu sene Polonya'dan Anita Piotrowska, İsveç'ten Leif Joleyve ve Türkiye'den Nil Kural'dan oluşan FIPRESCI jürisi, Almanya, Amerika, Arjantin, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Portekiz, Rusya ve Türkiye'den katılan filmlerden 1'ini seçecek.



Ödül alan film, 14 Mayıs Perşembe günü festivalin kapanış töreninde açıklanacak ve törenin ardından ücretsiz olarak gösterilecek.Yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun imzasını taşıyan ve "Bilge Olgaç Başarı Ödülü" sahibi olan "Pandora'nın Kutusu", festivalde Türkiye adına yarışacak. Yol ve yolculukta kimliği keşfetmek gibi temaları işleyen film, kentte geçen gerçekçi bir öyküyle yabancılaşma ve iletişimsizliği anlatıyor.



Türk yönetmen Almaya’yı temsil edecek



Yarışmada, Almanya adına 2 film yer alırken, Buket Alakuş'un "Fin Tangosu-Finnish Tango" adlı filmi Almanya'yı temsil eden filmlerden olacak. Geçen yıl Alman Film Ödülleri'nde "Seyirci Ödülü"nü kucaklayan film, Alex adlı genç bir adamın öyküsü etrafında, yaşama tutunamayan bir grup insanın çabalarını anlatıyor.



Yarışmada, Almanya adına ayrıca Marie Noelleve ile Peter Sehr'in yönettiği "Anarşistin Karısı" adlı yapım yarışacak. Festivalde, ABD'den genç yönetmen Marianna Palka'nın "İyi Mal" ve Nina

Paley'nin "Sita Şarkı Söylüyor" adlı filmleri de yarışmaya katılacak.

