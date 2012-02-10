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Yaşam

Uçan Süpürge, 'Çocuk Gelinler' için sahaya iniyor

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, evlilik yaşı için verdikleri mücadelede talepleri ortada kalınca bir dizi etkinlik için hazırlıklarını tamamlandı.

10 Şubat 2012 19:44

Hülya Karabağlı
T24/ANKARA

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, evlilik yaşı için verdikleri mücadelede talepleri ortada kalınca bir dizi etkinlik için hazırlıklarını tamamlandı. Dernek, evlilik yaşı için 18 yaşın tamamlanmasını şart koşuyor.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddet düzenlemesine “Bu yasa 18 yaş altı kız çocuklarını kapsar” hükmünün  konulmasında ısrar ediyor.

 

İmza kampanyasına 80’lik nineden destek


“Çocuk Gelinler’e karşı hazırlanan eylem planı hakkında düzenlenen basın toplantısında,  ilk etapta, “'Çocuk Gelinler Olmasın” kampanyasında toplanan imzalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TBMM Başkanlığı'na iletilecek. Şu ana kadar 36 bin imza toplandı. 8 Mart’a kadar bu sayının 56 bine çıkması bekleniyor.

 

‘Ödemeli’ imza gönderebilirler


Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güler,  ödemeli olarak imza gönderilebileceğini söyledi. İmza listesinde 11 yaşında çocuk gelin olan 80 yaşındaki nine de var. Çocuk Gelinler Projesi sürecinde çeşitli illerde yaptıkları  toplantılarda  “Çocuk Gelinler Olmasın” sloganın imzaya açıldığını  anlatan  Güler, kampanyaya internet üzerinde de  katkı  sağlandığını  anlattı.

 

'İmza./la/çocuk-gelinler' adresi


Uçan Süpürge web sitesinden kampanyaya imza atıldığını vurgulayan Halime  Güler, “Kadınlara sesleniyoruz, nerede olurlarsa olsunlar, hangi ilde olurlarsa olsunlar kadınlar ödemeli olarak da bize imzalarını Türkiye'nin her yerinden göndersinler. Bu imzaları atanların öyküleri de ayrıca anlatılması gereken bir konu”. Kampanyaya imzalarıyla destek  vermek isteyenler ‘imza.la/cocuk-gelinler’ adresinden ulaşabiliyor.

 

'18 yaşını bitirmiş olmak'


Halime Güler, asıl hedeflerinin evlilikler için 18 yaşını bitirmiş olma koşulunun  yasalara  girmesini sağlamak olduğunu söyledi. Güler, “Şu anda Türkiye'de 17 yaşından söz ediliyor ve bu karışıklığı Meclis'te bulunan tüm milletvekilleri, bakanlar kabul ediyor. Peki ne zaman çözülecek. Biz bunun çözümünü istiyoruz. Bizi 4 yıllığına yönetenleri seçebilmek için 18 yaşını doldurmayı bekliyoruz. Hayat boyu bizimle beraber olacak kişiler için 18 yaşını doldurmayı niye beklemiyoruz. Bu nedenle bu yasanın bu yıl 8 Mart'a kadar Meclis'ten çıkmasını istiyoruz. Çıkmadığı takdirde sadece Uçan Süpürge değil, başka kadın örgütleriyle ortak platformlarla bu eylemi sonuna kadar sürdürmede kararlıyız”.

 

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