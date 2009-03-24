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Yaşam

Uçan otomobiller geliyor

Dünyanın ilk uçan otomobili diye lanse edilen Terrafugia Transition'ın ‘test sürüşü' yapıldı

24 Mart 2009 02:00

Dünyanın ilk uçan otomobili diye lanse edilen Terrafugia Transition'ın ‘test sürüşü' yapıldı. İki kişilik bir otomobil olduğu halde, 15 saniye içinde uçağa dönüşebilen aracın önümüzdeki yıl showroomlardaki yerini alacağı belirtildi.

Merkezi Massachusetts'te bulunan ‘Terrafugia' şirketinin sahibi Carl Dietrich, herhangi bir garaja girebilecek boyutlardaki, normal kurşunsuz benzinle çalışan otomobilin türünün ilk örneği olduğunu söyledi.

‘Uçan otomobil', karada ve havada gücünü 100 beygirlik motorundan alıyor. 180 kilometre hıza erişebilen otomobil tek bir depo benzinle 750 kilometre uçabilecek. Daha şimdiden 40 sipariş alınan otomobile yasal olarak havalanacak yer bulmanın zor olacağı belirtildi.

Uçaklarla aynı kalkış ve iniş sistemine sahip olan Transition'ları kullanmak için en yakın havaalanına gitmek gerekiyor. Gittiği havaalanına inen uçak, kanatlarını katlayıp, kara yolculuğuna devam ediyor. (DHA)

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