'Uçan kalaler' teste hazır

T24 - Türkiye savunma sanayii tarihinin en büyük projeleri arasında gösterilen ve savunma çevrelerince "uçan kaleler" olarak adlandırılan A400M askeri nakliye uçakları, gelecek ay ilk uçuş testine başlıyor.



Airbus yetkilileri, ilk uçuş testi öncesinde her türlü kontrolün olumlu sonuçlandığını bildirdi.



Gövde uzunluğu 45.1 metre olarak üretilecek uçakların kanat açıklığı 42.4 metre, yüksekliği 14.7 metre, Maksimum kalkış ağırlığı 141 ton ve yakıt kapasitesi 50.5 ton olacak.



Uçakların kalkış pist uzunluğu 914, iniş pist uzunluğu ise 822 metre olacak. Hem taktik hem de stratejik kabiliyete sahip A400M, kargo taşımadan hava indirmeye, yakıt ikmalden ambulans uçağa kadar farklı görevlerde kullanılabiliyor.



Taşıma kapasitesi 37 ton olan uçağın toplam menzili ise 8 bin 695 kilometre.

