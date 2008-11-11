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Yaşam

Uçan araba ile gezmek

İngiliz mühendis Gilo Cardozo, kendi geliştirdiği 'uçan araba'sıyla Afrika'da 6 bin kilometrelik bir yolculuğa çıkacak.

11 Kasım 2008 02:00

İngiliz mühendis Gilo Cardozo, kendi geliştirdiği 'uçan araba'sıyla Afrika'da 6 bin kilometrelik bir yolculuğa çıkacak.

Paramotor olarak adlandırılan ve sanayi tip büyük boy fanlarla paraşütlerin birleşiminden oluşan aletlerin üreticisi olan Cardozo sahra tipi 4 çeker aracının arkasına taktığı fan ve fiber kanatların yardımıyla yerden yüzlerce metre yükselebiliyor.
260 bin dolara malolan aracı kullanmak için pilotluk deneyimine sahip olmanın gerekli olmadığını belirten Cardozo, araçta acil durumlarda güvenli iniş sağlamak için büyük bir paraşüt bulunduğunu söylüyor.
Aracın deniz üzerindeyken bir sorunla karşılaşması durumunda suya inmeden önce açılacak bir şişme botu bulunduğunu vurgulayan Cardozo, 14 Kasım'da Londra'dan Afrika'ya doğru yola çıkacak.
Cardozo'ya yolculuğu sırasında 3 araç ve motorsikletlerden oluşan bir destek ekibi de eşlik edecek. Cardozo, aracının deprem, sel gibi felaketlerin yaşandığı bölgelere yardım ekiplerini ulaştırmada önemli görevler üstlenebileceğini ifade etti.


"Parajet Skycar" adı verilen uçan aracın ilginç verileri

Uçuş modu
  • Kalkış hızı: 60 km/s
  • En yüksek hız: 110 km/s
  • Menzil: 300 km.
  • Seyir yüksekliği: 600-900 metre
  • Yükseklik sınırı: 4550 metre.

Sokak modu:

In "road mode" the Parajet Sykycar will have:

  • Bağımsız 4 tekerlekte ayrı süspansyon
  • Arkedan çekişli
  • 0'dan 100 km/s a hızlanış: 4.5 saniye
  • En yüksek hız: 180 km/s
  • 1 deo ile menzil: 400 km.

Sokak modundan uçui moduna (ve tersi) 3 dakikada oluyor.


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